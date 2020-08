El descenso de Lecce en Italia Deportes 03 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El Lecce de Italia, sin el argentino Nehuén Paz, cayó ayer ante el Parma por 4 a 3 en la última fecha de la Serie A de Italia y selló su descenso a la Segunda División, mientras que Genoa, con un gol del defensor Cristian Romero, que además se fue expulsado, se aseguró la permanencia al derrotar por 3 a 0 al Hellas Verona.

Un doblete de Antonio Sanabria y el gol del ex Belgrano de Córdoba concretaron la goleada del Genoa, que alcanzó los 39 puntos y se quedó en la Primera División Italiana. Lecce, por su parte, no pudo con Parma pese a haber remontado un 2 a 0 en contra y se ubicó en la décimo octava posición de la tabla, por lo que ocupó la última plaza que significaba la pérdida de la categoría con 35 unidades. En el resto de la jornada, Fiorentina, con Germán Pezzella en el banco de suplentes, venció 3 a 1 al SPAL 2013, que también contó con Lucas Castro entre los relevos. Bologna, con Rodrigo Palacio de titular y el ingreso de Nicolás Domínguez, igualó 1 a 1 con el Torino del lateral Cristian Ansaldi, que entró en el complemento. Por último, el arquero surgido de las Divisiones Inferiores de Racing Juan Musso volvió a mantener la valla invicta en el triunfo del Udinese, donde Rodrigo De Paul estuvo entre los once, ante Sassuolo por 1 a 0.