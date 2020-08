Hamilton sumó otra pole y buscará un nuevo triunfo Deportes 02 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA COMO EN EL PATIO DE SU CASA./ El piloto británico dominó en Silverstone.

El piloto Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió ayer la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña en la sesión que se llevó a cabo en el circuito de Silverstone y arrancará acompañado en la primera línea por su compañero de equipo Valtteri Bottas. Hamilton se puso al frente al establecer un tiempo de 1m24s303 que le permitió quedarse con su séptima posición de privilegio en su país, superando a Ayrton Senna quien consiguió seis en Brasil. Bottas se ubicó a tres décimas del británico.

En los primeros minutos de la segunda sesión, Hamilton había protagonizado un trompo en la penúltima curva del trazado dejando sucio ese sector, por lo cual se detuvo la tanda con bandera roja para limpiar la pista, pero el británico logró reponerse. En tanto, Max Verstappen (Red Bull) largará desde la tercera plaza pero con una diferencia de 1.022 segundos respecto a Hamilton y a su lado estará Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Lando Norris (Mc Laren) saldrá quinto.

"Obviamente, hay una gran diferencia entre nosotros y el tercer lugar, pero Valtteri siempre me empuja al límite. Él ha hecho un gran trabajo, pero yo he cambiado algunas cosas. Esta clasificación depende mucho de la confianza. Tenía problemas en el primer sector, pero he respirado y aunque mi vuelta no fue perfecta, sí que fue limpia”, expresó el actual campeón.

Y continuó: “Esta pista es genial, el viento que te viene por delante luego te va de cola. También hemos hecho un trompo. No me acostumbro tampoco a correr sin público, todo está vacío, normalmente oyes sirenas. Hay una energía distinta, pero echamos de menos a los aficionados".

Además, Lance Stroll (Racing Point) se ubicará en la sexta posición de la grilla, a la vez que séptimo estará el español Carlos Sainz (Mc Laren), octavo Daniel Ricciardo (Renault), noveno Esteban Ocon (Renault) y décimo Sebastian Vettel (Ferrari).

Por su parte, Pierre Gasly (Alpha Tauri) largará desde el undécimo lugar mientras que Alexander Albon (Red Bull) irá desde el duodécimo, Nico Hulkenberg (Racing Point), quien reemplaza al mexicano Sergio Pérez luego de que dio positivo por coronavirus, se ubicará decimotercero y Danill Kvyat (Alpha Tauri), decimocuarto. En la posición quince estará Geroge Russell (Williams), en la decimosexta Kevin Magnussen (Haas), en la decimoséptima Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), en la decimoctava Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), en la decimonovena Roman Grosjean (Haas) y en la vigésima Nicholas Latifi (Williams).

El Gran Premio de Gran Bretaña se iniciará este domingo a las 10:10 (hora de Argentina).