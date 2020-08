Central y los cheques rechazados Deportes 02 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO RODOLFO DI POLLINA

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente de Rosario Central, Rodolfo Di Pollina, explicó la situación del club "canalla" tras conocerse un informe del Banco Central con el detalle de los cheques rechazados por falta de fondos de la entidad y dijo que "son deudas con tres acreedores netamente de fútbol".

"Básicamente son deudas con tres acreedores netamente de fútbol, con dos de ellos ya se están reconviniendo y pagando alguna cuota, y con el tercero se está hablando para reconvenir", explicó el dirigente. Asimismo, el mandatario de la institución auriazul manifestó luego: "Esto es lo que están haciendo algunos deudores con nosotros, que no nos pueden pagar y se sientan a refinanciar; no hay ningún otro secreto".

En tanto, Di Pollina explicó la situación de Rosario Central en medio de la pandemia de coronavirus: "El contexto es bastante extraordinario, es un gran desafío para cualquier organización, empresa y como club es enorme. Tenemos 11 predios, 420 empleados y un plantel profesional". "El club dejó de percibir cerca de 100 millones de pesos solamente de ingresos ordinarios por lo que tenemos que desarrollar una nueva ingeniería financiera para respaldar este nuevo escenario", aseveró.

Por su parte, el vicepresidente Ricardo Carloni manifestó por qué se generó la deuda: "La mayoría de los cheques rechazados fueron a partir de la pandemia. Si pagábamos los cheques, no podíamos pagar los sueldos. Priorizamos. Los sueldos están al día. Esperamos ingresos extraordinarios para corregir este tema". "Con respecto a los 90 millones de pesos totales, abonamos 14 y lo otro que resta representan deudas con Unión, Defensa y Justicia y un jugador. Tenemos diálogos permanentemente con ambos clubes y estamos en vía de solucionarlo mientras esperamos un ingreso extraordinario", señaló.