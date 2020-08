Banfield no podrá incorporar Deportes 02 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Banfield no podrá realizar ninguna incorporación, según lo dispuso la FIFA y ratificó la AFA, debido a una deuda que mantiene con Millonarios de Colombia por un defensor. La decisión de la FIFA, organismo al que recurrió el conjunto cafetero para reclamar la deuda, fue ratificada por la AFA, que lo publicó en el Boletín Oficial.

"De conformidad con las decisiones adoptadas oportunamente por las instancias competentes de la FIFA en los procesos que en cada caso se indica, es que corresponde hacer efectivas las prohibiciones de registrar nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional", informó la AFA.

El conflicto surgió a raíz de un reclamo de 40 mil dólares por parte del conjunto cafetero por los derechos de formación de José Junior Bueno. El zaguero firmó contrato con Banfield, pero no llegó a debutar en Primera División, pasó por Defensores de Belgrano y Gimnasia de Jujuy, y actualmente está en Once Caldas de su país natal.

En caso de abonar la suma reclamada, algo que es probable que suceda, el "Taladro" podrá incorporar futbolistas para la próxima temporada.