Luka Doncic elogió a Facundo Campazzo Deportes 02 de agosto de 2020 Redacción Por BASQUET

FOTO ARCHIVO BUENA RELACION./ El esloveno, que fue compañero del argentino en Real Madrid, lo espera en la NBA.

El base de Dallas Mavericks, el esloveno Luka Doncic, aseguró ayer que el cordobés Facundo Campazzo "merece estar en la NBA" frente a los rumores que lo vinculan como posible refuerzo de la franquicia de Texas. "Me daría alegría tenerlo aquí, se merece estar en la NBA y espero que sea posible", comentó Doncic, con un español limitado aunque claro por su paso en Real Madrid, frente a la consulta del periodista argentino Sebastián Saijo, de la emisión radial Reloj de 24, en la conferencia de prensa tras la caída de su equipo ante Houston Rockets por 153-149.

Doncic lo conoció a Campazzo cuando compartieron brevemente plantel en Real Madrid en la temporada 2017-2018, al regreso del ex Peñarol de Mar del Plata de su préstamo en Murcia, y en la que juntos ganaron la Euroliga antes de la salida del esloveno a la NBA.

De hecho, la salida de Doncic le dio el mando a Campazzo en el conjunto madridista, en el que actualmente es una de sus principales figuras, al punto de haberse hecho con los premios de jugador más valioso de la temporada 2018-2019 y de la Copa del Rey 2020.

La relación entre ambos es buena y Doncic le dedicó palabras de aliento cuando recibió esos premios, con diferentes tuits en los que destacó "MVP" con fotos del argentino.

Además de Dallas Mavericks, los otros interesados por el cordobés son Minnesotta Timberwolves, donde el argentino Pablo Prigioni es el primer asistente técnico, San Antonio Spurs, recomendado por Emanuel Ginóbili, y Denver Nuggets. La NBA actualmente se desarrolla en la "burbuja" de Orlando, en el estado de Florida, dentro del predio de Walt Disney World y con medidas de sanidad estrictas, debido a la pandemia del coronavirus.



RESULTADOS

Houston Rockets le ganó en tiempo suplementario a Dallas Mavericks por 153 a 149, tras igualar en 139, en uno de los cotejo jugados el viernes por la segunda jornada de la reanudación la NBA, en la "'burbuja" de Orlando, ubicada en el complejo ESPN Wide World of Sports. El goleador de Rockets, ya clasificado para los play-offs, fue James Harden con 49 puntos, que incluyeron 11-11 en dobles, 3-9 en triples, 18-21 en libres, además de nueve rebotes y ocho asistencias, mientras que Russell Westbrook aportó 31 y 11 rebotes. Para Dallas, que pugna por ingresar entre los ocho que jugarán la postemporada, el valor destacado fue el letón Kristaps Porzingis al sumar 39 tantos con 16 rebotes, apoyado por el esloveno Luka Doncic quien completó una performance con un "triple doble" compuesto por 28 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

San Antonio Spurs, que por ahora no clasifica, le ganó a Sacramento Kings, que también está quedando afuera de play-offs, por 129 a 120.

Otros resultados: Milwaukee Bucks 119 - Boston Celtics 112, Portland Trail Blazers 140 - Memphis Grizzlies 135 (en suplementario luego de empatar en 124), Orlando Magic 128 - Brooklyn Nets 118, Phoenix Suns 125 - Washington Wizards 112.