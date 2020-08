Sigue adelante el US Open Deportes 02 de agosto de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO BAJA SENSIBLE./ La australiana Ashley Barty, número uno, no participará por temor a contagios.

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) informó ayer que continúa con la organización del US Open y del Masters de Cincinatti, que este año se celebrará en el Flushing Meadows de Nueva York, a pesar de que la número uno Ashleigh Barty anunció que no asistirá a ninguno de los dos por miedo a un contagio de coronavirus.

"La USTA continúa con sus planes de celebrar el US Open y el Western Southern Open (Cincinnati). Nos seguimos sintiendo seguros de que nuestra prioridad principal, la salud y la seguridad de todos los implicados en los torneos, sigue encaminada", expresó la entidad a través de un comunicado. Asimismo indicó que se encuentra trabajando con un grupo de expertos médicos y otro de seguridad que desarrollaron un "potente" plan para mitigar los riesgos de infección tanto en el lugar en el que se celebrarán los campeonatos, el Centro de Tenis Nacional Billie Jean King, como en los hoteles en los que se hospedarán los jugadores.

"El estado de Nueva York sigue siendo uno de los lugares más seguros del país en relación al virus COVID-19", aseveró la USTA acerca de la ciudad que fue el epicentro de la enfermedad en los Estados Unidos y que actualmente es una de las zonas donde menos infecciones se registran. Además la institución señaló que publicará sus medidas concretas de seguridad y salud en una fecha más cercana a los eventos deportivos, el primero será el Masters de Cincinnati el próximo 20 de agosto y luego se llevará a cabo el US Open el 31 del mismo mes. En tanto, la entidad comentó que trabajó en todos los aspectos en colaboración con la asociación tanto masculina como femenina de tenistas profesionales, la ATP y la WTA respectivamente.



BUEN REGRESO DE PODOROSKA

La tenista rosarina Nadia Podoroska, la primera argentina en retomar la actividad profesional tras el receso impuesto por la pandemia de coronavirus, le ganó a la húngara Reka-Luca Jani por 6-3 y 6-1 y avanzó a la segunda ronda de la clasificación del torneo WTA de Palermo, Italia. Podoroska, número 171 del ranking mundial y quien ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, superó a Jani en una hora y cuarto y enfrentará hoy a la belga Ysaline Bonaventure (122 del mundo), que por su parte venció a la neerlandesa Indy de Vroome por 3-6, 7-6 (11/9) y 6-2 en dos horas y 45 minutos de juego.

La rosarina de 23 años necesitará ganar tres partidos para ingresar al cuadro principal del Abierto de Palermo.



MADRID EN DUDA

El Masters de Madrid que está programado para disputarse entre el 12 y el 20 de septiembre próximo, está en vilo a raíz de los rebrotes en el territorio español que amenazan con la posible suspensión del certamen. "Los organizadores del Mutua Madrid Open solicitaron la ayuda de Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, y recibieron la recomendación de no celebrar el torneo por la evolución actual de la covid-19", indicaron en un comunicado los gestores de la cita madrileña.

Durante una reunión donde "expusieron sus dudas sobre poder celebrar el torneo sin complicaciones sanitarias que afectasen a jugadores, público y trabajadores", la autoridades sanitarias concluyeron que la situación "desafortunadamente empeora día a día", por lo cual el panorama es poco alentador para el torneo tenístico.