Maidana quiere terminar su carrera en el equipo de Núñez

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El defensor Jonatan Maidana reconoció que desea retirarse de la actividad profesional con la camiseta de River, pero aclaró que "hay muchas cosas para poner en la balanza".

Referente del River de Marcelo Gallardo, y tras estar siete años en el club de Núñez -incluso jugando en la Primera B Nacional- Maidana indicó que su idea es "hacer una evaluación en cada semestre".

"Me encantaría y sería lindo terminar donde tan bien la pasé, pero hay muchas cosas para poner en la balanza", afirmó en un vivo de Instagram con Atilio Costa Febre.

Actualmente, y tras su salida de River, Maidana juega en el Toluca de México y se esperanzó con que su físico lo acompañe "para seguir unos años más".

"No me quiero apresurar con algo tan importante, porque el club está bien preparado y jugando cosas importantes", señaló el zaguero de 35 años.

Maidana inició su carrera en Los Andes, luego pasó Boca -en donde debutó en Primera División-, pasó por el Metalist Kharkiv de Ucrania, después Banfield y accedió a River en el 2010 y se fue en el 2019 al Toluca.

"Fui muy feliz (en River) y estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas y todo lo que vino después. Tengo vínculo en México hasta diciembre y cuando se termine, veremos junto con la familia cómo sigue todo", expresó.