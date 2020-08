Primera Nacional: ¿vuelta a las prácticas a fin de mes, principios de septiembre?

Finalmente la reunión entre el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y Ginés González García, ministro de Salud, se realizará el próximo martes y hablarán sobre el regreso a los entrenamientos para los equipos de fútbol profesional.

Según informó Minutouno.com, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, adelantó en las últimas horas que "la reunión será en Casa de Gobierno". El funcionario no precisó si de esa conversación "surgirá claramente" la fecha concreta de retorno a las prácticas en el fútbol profesional, suspendido desde marzo por la pandemia de Coronavirus.

Además, Lisandro Bonelli en agregó: "el martes se analizarán todas las posibilidades entre las autoridades del Ministerio y de la AFA", además puntualizó que "las cartas están sobre la mesa".

El jefe de Gabinete de Salud se excusó asimismo, de confirmar como el lunes 10 de agosto el día de regreso para los entrenamientos de los equipos que participan de la Copa Libertadores. Esto se debe a que River, Boca, Racing, Tigre y Defensa y Justicia ya fueron notificados por Conmebol que sus partidos por la fase de grupos está programado para el próximo 17 de septiembre. Mientras que los elencos de la Primera Nacional lo harían el 24 de agosto, o 1 de septiembre.

Y según trascendidos en la jornada de ayer (publicaciones del periodista Leonardo Zarate), las 9 fechas no se jugarían pero los 32 equipos de la PN jugarían por algo cuando se pueda reanudar el fútbol en este 2020. No solo por los ascensos, sino que también por meterse en Copa Argentina y premios económicos. Antes, se deberá conocer el fallo del TAS con respecto al reclamo de San Martín de Tucumán.

Por otro lado, Lisandro anticipó que "los protocolos presentados" por la Comisión Médica de la AFA, encabezada por Donato Villani, ya recibieron el visto bueno de la cartera sanitaria.

"Los protocolos ya fueron aprobados el jueves pasado por el Ministerio. Vimos que están bastante acordes a lo que se necesita para evitar los riesgos de contagio" explicó Bonelli. "El Presidente de la Nación y todos nosotros queremos, primero, evitar que esta pandemia crezca en el país y , segundo, que el fútbol vuelva en algún momento", destacó el funcionario.

Desde AFA habían planificado arrancar con los test el próximo lunes y, con los resultados en la mano, empezar a entrenar 72 horas después. En una primera instancia, el permiso iba a ser para los equipos de la Liga Profesional y para los de la Primera Nacional, con la AFA haciéndose cargo de los hisopados. Luego, como desde el Gobierno fueron apareciendo voces reticentes a autorizar la actividad, se empezó a barajar que sólo comiencen los cinco clubes que participan de la Copa Libertadores, y la idea se potenció luego de que Alberto Fernández extendiera esta fase de la cuarentena hasta el 16/8.

Y eso es lo que irá a buscar Chiqui: si no consigue una autorización total, que al menos se los deje entrenar a Boca, River, Racing, Defensa y Tigre, que ya están contrarreloj en su preparación internacional: la Conmebol tiene previsto retomar la Copa el 15/9. Los argentinos redebutarán el 17 y, de empezar el 10/8, tendrán 39 días de entrenamiento hasta su primer partido.

Una cifra que no es real -porque antes de jugar hay que bajar las cargas- y que está muy lejana del mínimo de 45 días (y de un ideal de 60) que los preparadores físicos aconsejaron como necesarios antes de volver a competir. Una situación que pone a los clubes de acá en una clara desventaja deportiva con sus rivales, muchos de los cuales llegarán con entre ocho y 14 encuentros oficiales encima: ya se juega en Brasil y Paraguay, Perú retoma su torneo el 7, y Uruguay, el 8.