Doblete de Perotti para Roma en el triunfo por 3-1 ante Juventus Deportes 02 de agosto de 2020 Redacción Por El mediocampista argentino marcó dos tantos para su equipo, que superó como visitante a la Vecchia Signora. El Pipita Higuaín había abierto el marcador para el campeón de la Serie A.

Diego Perotti convirtió dos goles en la victoria de Roma como visitante frente a Juventus por 3-1, en un partido correspondiente a la 38ª y última fecha de la Liga de Italia. El tanto de la Vecchia Signora, campeón de la competencia, lo hizo Gonzalo HIguaín.

El mediocampista argentino se quedó con el protagonismo gracias a sus conquistas a los 44 minutos del primer tiempo (de penal) y a los siete del complemento. El marcador lo había inaugurado el Pipita, a los cinco de juego, antes de que el croata Nikola Kalinic lo igualara a los 23 de la etapa inicial.

En la visita fueron titulares Perotti y también Federico Fazio, en tanto que Higuaín estuvo desde el arranque en el dueño de casa. La derrota provocó que Juventus finalizara la temporada con un solo punto más que Lazio, mientras que Roma terminó quinto y jugará la Europa League.



INTER GANÓ Y ES

SUBCAMPEÓN

Inter, con el delantero argentino Lautaro Martínez como titular, se impuso como visitante por 2 a 0 sobre Atalanta, que contó con Alejandro "Papu" Gómez, en un partido correspondiente a la 38° y última jornada de la Liga de Italia, resultado que le permitió obtener el subcampeonato.

Danilo D Ambrosio, apenas empezado el partido, y Ashley Young, a los 20 minutos del primer tiempo, anotaron los goles del elenco dirigido por Antonio Conte.

Con este triunfo, Inter quedó segundo, con 82 puntos, uno menos que el campeón Juventus, mientras que Atalanta se ubicó un paso más abajo, con 78, junto a Lazio, aunque con mejor diferencia de gol.

Se trata de los cuatro equipos clasificados para la próxima edición de la Champions League.



OTRO SHOW DE ZLATAN

En la semana había despertado risas auto comparándose con Benjamin Button, por si alguno todavía afirmaba que ya estaba viejo para jugar en el primer nivel europeo. Zlatan Ibrahimovic regresó tras recuperarse de una grave lesión en el sóleo de la pantorrilla derecha y lo hizo a lo grande. Esta vez, en el marco de la última fecha de la Serie A, se recuperó tras errar un penal, clavó un bombazo para el 2-0 parcial y terminó jugando el partido completo en lo que fue el 3-0 sobre el Cagliari del Cholito Simeone.

Con este triunfo el Milan alcanzó los 66 puntos y terminó en la sexta posición del Calcio, lo que le dio la clasificación a la próxima Europa League​, sentenciando así el regreso del rossonero a las competencias europeas.



Toda la fecha 38: Ayer: Brescia 1-1 Sampdoria, Atalanta 0-2 Inter, Juventus 1-3 Roma, Milan 3-0 Cagliari, Napoli 3-1 Lazio. Hoy: 13hs SPAL vs Fiorentina, 15.45hs Bologna vs Torino, 15.45hs Genoa vs Verona, 15.45hs Lecce vs Parma, 15.45hs Sassuolo vs Udinese.