Pedido de UTTA para la reapertura del Hipódromo

En fecha reciente el titular de la UTTA se dirigió a Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro para requerir la reapertura del Hipódromo. Seguidamente reproducimos la misiva dirigida a la mandataria rionegrina.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Secretario General de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines (PG 289), a efectos de hacerle llegar mi preocupación por la falta de funcionamiento del Hipódromo Ciudad de Viedma Provincia de Rio Negro.

La UTTA es la organización gremial que aglutina a los trabajadores ligados a la actividad hípica, sin distinción de la actividad deportiva a la que pertenezcan.

De acuerdo a la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1270/07 y 901/2014 la Unión de Trabajadores del Turf y Afines posee personalidad gremial como entidad sindical de primer grado con capacidad para “agrupar a todos los trabajadores, obreros y empleados, sin distinción de jerarquías, que presten servicios en los Jockey Clubes e Hipódromos con zona de actuación en todo el Territorio de la República Argentina, con las exclusiones que allí se mencionan.

En este sentido, la UTTA ha suscripto el Convenio Colectivo de Trabajo No 645/12, el cual ha sido homologado por la autoridad de aplicación laboral, a través del cual se establecen los derechos de los trabajadores de la actividad hípica dentro de su ámbito de representación.

Asimismo, entre las actividades deportivas que se desarrollan en el sector nos encontramos, entre otras, con el pato, el trote y los deportes ecuestres. Las asociaciones y clubes que desarrollan estos deportes se hallan nucleadas en distintas Federaciones, con las que la U.T.T.A., a través de distintas gestiones, decidió entablar un diálogo tendiente a lograr acuerdos que promuevan mejoras y brinden herramientas para todos los actores intervinientes.

Así ha ocurrido ya con la Federación Argentina de Trote, con la cual se ha arribado a un Convenio Colectivo de Trabajo, de plena aplicación para todos los trabajadores de la actividad, el cual ha sido homologado por Resolución de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación No 1997/13 y ha quedado registrado por la cartera laboral como CCT No 679/13.

Otro de los sectores de la actividad hípica en que U.T.T.A. representa a los trabajadores, se encuentra reflejado en el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto con la Federación Argentina de Pato, el cual fuera homologado y registrado bajo el No 685/14 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La U.T.T.A. tiene como objetivos primordiales, la defensa de los puestos de trabajo existentes y creación de nuevos puestos de trabajo, la capacitación de los trabajadores (ocupados o no), la ayuda social al sector del turf y sus afines, la ayuda a asociaciones ligadas a la actividad hípica, escuelas de equinoterapia, centros educativos de hipódromos o zonas de influencias, centros de rehabilitación de personas con discapacidad.

Y respecto de aquellos trabajadores de los que posee su representación, la U.T.T.A. se encarga que con sus aportes puedan recibir distintos beneficios durante el año, que mejoren su calidad de vida y los ayuden a hacer frente a distintas contingencias. Así, al inicio de cada ciclo lectivo, para las familias de los representados se hace entrega de mochilas escolares con todo el material didáctico y de higiene personal. También en el Día del Niño se hacen llegar obsequios personalizados a los hijos de los representados. Y ya para fin de año, en la mesa de Navidad y Año Nuevo de las familias de los trabajadores, la UTTA contribuye entregando cajas navideñas de primera calidad. En este último año hemos ampliado los beneficios sociales incluyendo Ajuar Recién Nacido, Luna de Miel y Reconocimiento a la trayectoria.

Asimismo esta organización lleva adelante hace ya varios años el “Programa Nacional de Formación Profesional para la Industria Hípica”. Durante 2019 se impartieron 11 jornadas de capacitación, sumando un total de 174 horas de formación lo cual redunda en mayores conocimientos para los trabajadores, delegados y dirigentes de nuestra actividad. Las temáticas de las jornadas durante 2019 fueron ampliadas, tomando como referencia las necesidades de formación relevadas en los años anteriores, y trataron los siguientes grandes temas: “Alimentación y Nutrición para Caballos Deportivos”, “Aspectos Veterinarios”, “Primeros Auxilios Equinos ¿Qué hacer antes de que llegue el veterinario?”, “Clínica de Herrado”, “jornada de seguridad e higiene para la industria hípica” y “Antidoping”.

Por todo lo expuesto creemos fervientemente que la reapertura del circo hípico no solo sería una buena noticia para la ciudad sino también para toda la región y para las miles de familias que han perdido su fuente de trabajo, ya que se

estaría cumpliendo con el anhelo de tantos años de contar con un corredor hípico, al igual que ha sucedido con el Hipódromo de Rada Tilly y el Hipódromo de Neuquén en los últimos años.

Cabe destacar que desde la U.T.T.A. venimos acompañando el camino emprendido desde los comienzos de la pandemia del COVID-19 en la búsqueda constante de soluciones para la actividad del turf de la mejor forma posible en la coyuntura. La entidad sindical que represento acompaña la presentación de Protocolos de funcionamiento durante los días de carrera elevados por los hipódromos para reiniciar la actividad de la industria y que se la incluya en la flexibilización de disciplinas deportivas habilitadas.

Hacemos llegar nuestro compromiso para trabajar comprometida y conjuntamente, esperando prontas novedades que lleven tranquilidad a los trabajadores, siempre con la única premisa que el Hipódromo vuelva a abrir sus puertas.

Sin otro particular, lo saludo con la más alta estima y consideración.

Carlos Felice Secretario General Unión de Trabajadores del Turf y Afines