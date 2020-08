Molinari: "las vacunas son buenas porque salvan vidas”

En medio de cuestionamientos que surgen respecto a los beneficios de la vacunación y a posibles efectos adversos de la misma por sectores que se denominan antivacunas, el médico pediatra y secretario general de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Rafaela, Gilberto Molinari (MP 8866), señaló de manera contundente: “Tenemos que vacunarnos porque las vacunas salvan vidas, es algo muy elemental, sucede que como previenen tantas enfermedades que en este momento han desaparecido de la faz de la tierra, de nuestro planeta y de nuestro país, mucha gente por ahí no le da importancia a esas enfermedades porque no saben que con la vacunación se están previniendo, entonces por ahí pueden saltar objeciones sobre efectos indeseables que tengan esas vacunas, pero en general todo las vacunas son buenas, todas están probadas. Todas las vacunas que existen en el mercado y en el mundo, que están respaldadas por serias instituciones científicas, son realmente necesarias para prevenir una serie de enfermedades que están en circulación el mundo y que han sido controladas por esas vacunas”.

Molinari puso como ejemplo lo que sucedió hace algunos años con un grupo de gente que se considera antivacuna, donde en ciertos países desarrollados, especialmente en Francia, empezaron a promover la no vacunación. Como consecuencia de esto, lo que sucedió fue que empezaron a haber rebrotes de sarampión, una enfermedad que había sido erradicada hace unos cuantos años atrás. El sarampión puede llegar a ser una enfermedad leve de una semana de evolución y mejoría automática o enfermedad grave, con gravísimas complicaciones tanto para el niño como para el adulto, que lo pueden llevar hasta la muerte, y en Francia hubo esos casos”.

“En nuestro país hubo un rebrote de sarampión que en general había sucedido por ingreso de pacientes contagiados provenientes de otros países contagiados con sarampión y se desarrolló en la población que no había sido vacunada; por eso hubo una campaña de revacunación y adelantamiento de vacunas hace unos meses atrás para aquellos pacientes que estaban considerados dentro de los grupos de riesgo”, informó el Dr. Molinari.

“Todas las vacunas sirven yo pongo un ejemplo, hay una vacuna que está incluída en el calendario de vacunación hace muchos años, que es la vacuna contra el haemophilus influenzae, esta es una bacteria que produce una enfermedad que es una meningitis haemophilus influenzae. Yo tengo 34 años en Rafaela, como especialista trabajando en pediatría, cuando llegué a la ciudad tenía un promedio de 3 a 4 pacientes que hacían meningitis haemophilus influenzae, siendo que esa enfermedad podía dar sintomatología leve o muy grave que requería internación, incluso en terapia intensiva, pudiendo desencadenar en la muerte de muchos chiquitos. Desde que se implementó la vacunación, que en estos momentos es la pentavalente, desapareció la meningitis haemophilus influenzae de nuestro país”, explicó el pediatra.

En tanto las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) ayudan a proteger a las niñas y a los niños de la infección por el VPH y el cáncer causado por este virus. Todos los preadolescentes de 11 y 12 años deben recibir dos vacunas contra el VPH con 6-12 meses de separación. Al respecto el Dr. Molinari indicó que “la vacuna contra el herpes papiloma virus es una vacuna que desde hace unos cuantos años en nuestro país es obligatoria y forma parte del calendario nacional de vacunas, tanto en mujeres y ahora también en varones. Te protege contra una enfermedad de transmisión sexual que es el herpes papiloma virus. Hay estudios muy serios realizados en todo el mundo que avalan la seguridad de esta vacuna, por eso yo recomiendo a todas las personas que tengan alguna objeción, informarse bien con el profesional de confianza y buscar los artículos que realmente tengan validez porque hoy en día en internet circula de todo e incluso hay trabajos científicos que no están avalados realmente. La vacuna tiene una seguridad comprobada, se aplica en muchos países del mundo sin ninguna restricción ni inconveniente”.



ACERCA DE LA

VACUNACION ANTIGRIPAL

Sobre la vacunación antigripal, el Dr. Molinari, dijo que “se aplica de manera obligatoria en los menores de 2 años, mayores de 65 años y en personas con comorbilidades, que son considerados grupos de riesgo. La influenza en estos pacientes tiene más posibilidades de generar complicaciones respiratorias y llevarlos a la muerte. Lo efectos indeseables son mínimos pero nada más”.

También sostuvo que “está comprobada la efectividad y la seguridad, tal es así que con la epidemia del virus de H1N1, donde no llegamos al extremos que tenemos ahora, pero sí llevó a que varias personas lamentablemente fueran afectadas y fallecieran. Hoy en día la vacuna antigripal incluye la cepa de H1N1, es decir estamos protegidos ante ese tipo de virus; es una vacuna indispensable sobre todo para grupos de riesgo. Todos los años se muere más gente por gripe que por otras patologías, inclusive que por coronavirus, con lo cual habría que estar atentos a este tema y sí o sí vacunar”, finalizó el profesional de la salud.