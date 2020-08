“Sería importante tener un informe del sector público” Locales 02 de agosto de 2020 Redacción Por El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, Andrés Ferrero, así lo afirmó al tiempo que analizó los datos que arrojó el 5° Informe del Observatorio Industrial. “Creo que tiene que estar más cercano a la fecha de cierre, esta es la foto al 30 de abril y se presentó después de mediados de julio, son muchas semanas posteriores”.

FOTO ARCHIVO FERRERO. Sugiere que los estudios del ICEDeL sean presentados con mayor celeridad.

Desde aquel 20 de marzo en donde se decretó de manera oficial el aislamiento, social, preventivo y obligatorio en todo el país, ya pasaron 4 meses, y si bien la situación sanitaria -controlada hasta el momento en Rafaela y la región-, ha permitido estar en una fase de mayor flexibilización y hasta pareciera normal, el impacto negativo en cada uno de los sectores de la economía se siente cada día con más fuerza.

El presidente del Centro Comercial e Industrial, Andrés Ferrero señala al respecto: “en primer lugar hay que entender que las cuestiones sanitarias del país tienen un efecto muy superior a lo que podemos tener en la región, porque Rafaela y zona tienen más de 100 días sin ningún caso y sin embargo hay problemas lógicos para empresas que de mínima, tienen vínculos regionales, ni que hablar para las empresas que tienen más perfil de exportadores o que están trabajando con países limítrofes o el mercado internacional; ahí las dificultades empiezan a tomar un matiz creciente y la forma de que empiece a hablarse de una normalidad, también está sobre la base de que los efecto de la pandemia tiendan a minimizarse o a ser nulos. De lo contrario creo que estamos en una meseta y con el riesgo a lo mejor de que lo que está pasando en las zonas más pobladas del país, pueda recrudecer los efectos sanitarios sobre la economía. Estamos muy atentos sobre esa cuestión”, enfatizó.

En tanto el dirigente cuestionó la modalidad en que se llevó a cabo el 5° Censo Industrial y expresó que “hace pocos día se presentó un trabajo del Observatorio Industrial con varios pormenores para analizar; el primero de ellos es que como 5° Informe, este cerró sobre el primer cuatrimestre de este año lo que a mi entender merecería conversarse entre los actores que lo elaboran, -nosotros somos parte- creo que tiene que estar más cercano a la fecha de cierre, esta es la foto al 30 de abril y se presentó después de mediados de julio, son muchas semanas posteriores. Para poder hacer análisis y tomar decisiones el próximo informe debe estar mejor posicionado en ese aspecto”,

Además el presidente del CCIRR dijo que “nosotros tratamos de participar de dos informes, el comercial que lo elaboramos conjuntamente con una Universidad, el industrial y tal vez sería importante que en algún momento también tengamos un informe del sector público, no deja de ser un tema tabú, respecto del desempeño, del personal ocupado, sería muy bueno que tengamos algún trabajo sobre ese tipo de situaciones”, planteó Ferrero.



CUIDAR Y REFORZAR LO QUE

SE TIENE PARA NO RETROCEDER

Acerca del panorama actual, Ferrero manifestó que “las dificultades son importantes y por supuesto que cuando uno analiza cómo estamos como región frente a otras regiones, también podemos decir cuidemos y reforcemos lo que tenemos que es la forma de no retroceder”.

Sobre la responsabilidad empresarial a la hora de cuidar los empleos, el dirigente expresó que “en los últimos años siempre hemos hablado de crisis para después plantear qué bien que estábamos cuando estábamos mal, porque las crisis han sido sumamente agudas, pero creo que los colegas tienen una visión de que el aspecto más importante es el del vínculo con nuestra propia gente, formar equipos de trabajo y tener niveles de respuesta. Tener la posibilidad de arrancar cuando las cosas se normalicen implica valorar el aspecto fundamental de las empresas que son los recursos humanos, lo demás siempre hay alternativas de ver cómo uno puede equilibrarlo o encontrarlo”.

Ferrero sostuvo que “uno ve que también hay algunas cosas que por más que no son de la esencia del sector empresario, creo que hay medidas que se han combinado y que no han estado tan mal. En cuestión de una definición de política laboral o para el fomento de las inversiones, es muy difícil que uno pueda aprobar que haya despidos o que haya legislación contraria a los despidos o a las suspensiones. Sin embargo en este momento me parece que no hay otra y cuando eso se combina con medidas como por ejemplo lo son los ATP o como el 223, me parece que es un poco el resguardo de mínima que el Estado poniendo algunas cosas sobre la mesa, el empresario tiene que entender que las otras medidas también deben que estar. Y agregó: “Ya habrá tiempo de tener una economía normalizada cuando estemos mejor”.

Además el presidente del Centro Comercial e Industrial consideró que respecto al tema del empleo, “lo que más está afectando la caída, son las empresas que no tienen alternativas, los emprendimientos que cierran, los comercios que van dejando las huellas en la ciudad de locales en alquiler o en venta; en lo demás siempre está el esfuerzo de sostener esto lo máximo posible”, puntualizó.