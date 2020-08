Se licitará la contratación del Servicio de Auditoría Externa Locales 02 de agosto de 2020 Pedro Ulman Por Profesionales se quejaron por la escasa difusión del concurso de precios. Mañana se abren los sobres en el Salón Verde del Municipio.

La Municipalidad de Rafaela dará mañana un paso importante en sus pretensiones de aumentar los controles sobre procesos administrativos y manejo de recursos cuando realice la apertura de sobres de la cotización de precios que convocó para la contratación del Servicio de Auditoría Externa. El acto está programado para las 9:00 en el Salón Verde del 3° piso del edificio municipal, donde se espera que concurran los oferentes que compitan por una labor que no estará exenta de interpretaciones políticas y que, en caso de descubrirse irregularidades, puede derivar en sumarios internos o incluso denuncias penales.

Si bien en los últimos años desde la oposición legislativa se insistió en la posibilidad de crear un Tribunal de Cuentas Municipal con el espejo de los que funcionan en Santa Fe o Rosario, finalmente se acordó una alternativa algo menos ostentosa y sobretodo, costosa.

De acuerdo a los pliegos, de 12 carillas, tres ejes forman parte de esta primera auditoría externa que se llevará a cabo en el Municipio en el marco de una ordenanza consensuada con el Concejo Municipal:

1) Subsidios otorgados desde 01/01/2018 hasta 31/12/2019 en la órbita de la Municipalidad de Rafaela y sus organismos descentralizados, en especial en lo que respecta a: fecha de vencimiento de la rendición, determinación de rendiciones pendientes y responsables y verificación de su ejecución según el destino, en su caso.

2) Fondos otorgados desde 01/01/2018 hasta 31/12/2019 en la órbita de la Municipalidad de Rafaela y sus organismos descentralizados, en especial en lo que respecta a: fecha de vencimiento de la rendición, determinación de rendiciones pendientes y responsables y verificación de su ejecución según el destino (viáticos, anticipos de fondos, fondos fijos,).

3) Gestión de los recursos humanos en la órbita de la Municipalidad de Rafaela y sus organismos descentralizados desde 01/01/2018 hasta 31/12/2019, en especial en lo que respecta a: ingresos, promociones y concursos, incompatibilidades, liquidación de haberes y horas extras y contratos de locación de servicios.

En este último punto, se recomienda "solicitar detalle de Planta de Personal vigente (permanente, no permanente, transitoria, funcionarios, pasantes, contratos de locación, planes sociales) con identificación del personal (Nombre y Apellido, DNI), Categoría de Revista, Categoría que Subroga, Área donde presta servicios".

También "se sugiere que las tareas a considerar en la auditoría" comiencen con la realización de "un diagnóstico de la situación actual y obtener un conocimiento apropiado del área, sus operaciones y sistemas, identificando la legislación y reglamentación que le son aplicables, como así también los métodos de procesamiento de información".

En el artículo Art. 5º se consigna que el auditor deberá elaborar un Plan de Auditoría, especificar las normas de auditoría a aplicar y además establecer un cronograma de inicio y finalización con los plazos de tiempo y los responsables de cada etapa en caso de que los hubiera. Entre los "factores clave" que se exigirá a quien resulte ganador de esta convocatoria figura la de contar con "un equipo de trabajo multidisciplinario especializado". En este sentido, se puntualiza que "se deberán emplear los recursos humanos y materiales para desarrollar un trabajo de auditoría económico, eficiente y eficaz".

De acuerdo a lo estipulado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas - Anexo II, el proceso de Auditoría "podrá extenderse hasta un plazo máximo de 4 meses, teniendo como plazo máximo de presentación del Informe Final de Auditoría ante el Concejo Municipal y el Departamento Ejecutivo Municipal el 31/12/2020".

En lo que hace a los aspectos operativos, establece que "el servicio de auditoría deberá realizarse in-situ, para lo cual se dispondrá de un espacio físico de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 y/u otro horario que se acuerde con cada una de las Secretarías municipales vinculadas a la materias a auditar", en tanto que prohíbe "retirar documentación y/o papeles de trabajo de las oficinas".

Respecto a la oferta económica, señala que los oferentes deberán "cotizar por hora de trabajo e indicar en su oferta el tiempo o plazo en horas que le demanden la ejecución total de la auditoría, totalizando el costo de la misma" y que la propuesta "deberá incluir todos los impuestos, tributos y gravámenes que el proponente deba afrontar por el ejercicio de la actividad objeto de este concurso de precios" a la vez que "la oferta será fija por todo el término del contrato, no dando lugar a ningún tipo de ajuste o actualización". Nada menciona sobre el pago de aranceles al Consejo Profesional de Ciencias Económicas a cambio de la certificación, lo cual es una obligación para los profesionales matriculados.

De todos modos, cabe aclarar que la auditoría efectuada en el Concejo Municipal entre 2018 y 2019 tampoco dispuso el pago de los aranceles al Consejo Profesional, lo cual no es el mejor síntoma considerando que con este tipo de controles se busca aumentar los indicadores de transparencia y evaluación de la gestión.

Una queja en voz baja que los contadores rafaelinos plantearon se vincula a la escasa difusión de este concurso de precios por los servicios de auditoría. Recién el martes pasado el Municipio envió un correo formal a la sede local del Consejo con toda la información, por lo que a los interesados les quedó muy poco tiempo para preparar una oferta. Otro aspecto que incomodó a profesionales en Ciencias Económicas es el requisito de que, para presentarse en el concurso, es necesario contar con "experiencia en auditorías gubernamentales o entes públicos".

La secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, tendrá el control de este proceso, aunque la adjudicación estará condicionada a la selección del servicio de auditoría por parte del Concejo Municipal.