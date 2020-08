La Provincia marcó otro récord diario con 81 nuevos casos de coronavirus Locales 02 de agosto de 2020 Redacción Por Rosario también registró la cifra diaria más alta con un total de 54 contagiados. En la Provincia, desde el comienzo de la pandemia se confirmaron 1.294 casos.

FOTO SCS CONTROLES. En los accesos al Túnel Subfluvial se realizan intensos controles.

En la provincia de Santa Fe continúa en aumento la cantidad de casos de coronavirus: ayer se confirmaron 81 contagios, 54 de los cuales tienen como epicentro la ciudad de Rosario, la ciudad más castigada por la enfermedad en el territorio santafesino desde el inicio de la pandemia con 592. En tanto, el total acumulado en la Provincia asciende a 1.294 infectados, con 16 víctimas fatales.

Rafaela en tanto cumplió ayer 102 días sin que se reporten novedades en relación al Covid-19, por lo que continúa con un total de 21 casos que se registraron entre el 21 de marzo y el 21 de abril. A diferencia de lo que había sucedido hasta ahora, el Ministerio de Salud no entregó este sábado el informe con los detalles de los casos por departamento y ciudad. En ese reporte, indicó que de los 81 nuevos casos, 54 corresponden a Rosario, de los cuales 36 tuvieron contactos con casos confirmados y 18 se encuentran en investigación. De los restantes 27 casos, 12 se dieron en Casilda (11 contactos de casos confirmados y 1 en investigación); cuatro de Helvecia (contacto de caso confirmado); dos en San José de la Esquina (contacto de caso confirmado) y Venado Tuerto (en investigación); uno en Timbúes (en investigación), Bombal (contacto de caso confirmado), Capitán Bermúdez (en investigación), Pérez (contacto de caso confirmado), Santa Isabel (en investigación), Villa Constitución (contacto de caso confirmado) y Granadero Baigorria (contacto de caso confirmado).

Desde el Ministerio de Salud, el sostenido incremento de casos positivos obedece a que se realizan más testeos. También, se recordó a la población que, en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad, deben llamar a la línea 0800 555-6549.

Asimismo, la cartera sanitaria indicó que siete pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, dos de ellos con asistencia respiratoria mecánica. En tanto, también se evidencia un incremento en la cantidad de camas ocupadas en el sistema de salud ya que 49 pacientes permanecen internados en sala general. El dato positivo es que hay un total de 696 pacientes recuperados.



CONTROLES EN

RUTAS Y ACCESOS

Por otra parte, el gobierno de Santa Fe continúa con los operativos dispuestos en los accesos a la provincia para evitar la propagación del COVID-19. Desde el pasado lunes 27 de julio, se controlaron más de 12 mil vehículos, se realizaron más de 15 mil controles de temperatura y más de 13 mil test de anosmia (olfato), en el túnel que une las capitales de Santa Fe y Entre Ríos.

Al respecto, la directora del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis por Santa Fe, Karina Rotela, describió que se están “reforzando e intensificando los controles al ingreso de la provincia de Santa Fe junto a personal de la Agencia de Seguridad Vial y el personal de Salud”.

Sobre los controles que se realizan, Rotela sostuvo que “son el pedido de documentación a cada vehículo que ingresa a la provincia. Esta documentación son los permisos que encontramos en la página de Nación y los permisos que tenemos disponibles en la página de provincia. Pedimos a todos los ciudadanos que van a ingresar a la ciudad de Santa Fe que tengan la aplicación Covid-19, que es la declaración jurada que le sirve al personal de la Agencia de Seguridad Vial para poder identificar de dónde viene, a dónde van y poder hacer un seguimiento a cada persona que ingresa a la provincia”.

Por otro lado, la coordinadora operativa de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ivana Marcos, afirmó que el ingreso del Túnel Subfluvial “es uno de los cuatro Accesos Cuidados de la provincia. Es un puesto donde se trabaja de manera conjunta con policía de Seguridad Vial y personal del Ministerio de Salud”.

“A partir del lunes pasado rige el decreto 647 del gobernador de la provincia, en donde se estableció la exigencia de presentar un hisopado negativo con un período no mayor de 72 horas. Esto se les exige únicamente a personas que no son residentes de nuestras provincias y que provengan de una zona declarada de circulación comunitaria. Es decir, la gente que proviene de Entre Ríos no necesita presentar el hisopado, sí personas que provengan de Buenos Aires”, finalizó Marcos.



ACCESOS CUIDADOS

La iniciativa, que pone a la provincia como precursora en este tipo de control en rutas, se suma a las fiscalizaciones vigentes que se desarrollan en rutas y accesos del territorio santafesino, y constituye una estrategia de identificación rápida de personas infectadas Covid-19.

El protocolo implica que quienes ingresen a la provincia se les realice un cuestionario, se les mida la temperatura y realice un test de anosmia (prueba de olfato). Ante cualquier caso sospechoso, se realizará el hisopado correspondiente para la detección del Covid-19 en los puestos sanitarios instalados en el lugar.

Los cuatro puntos previstos del plan Accesos Cuidados son: autopista Rosario-Buenos Aires (peaje General Lagos), ruta nacional 11 (puesto Florencia, límite con Chaco), ingreso desde Entre Ríos (Túnel Subfluvial) y autovía 19 (retén Frontera, límite con Córdoba).