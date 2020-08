Un récord de casos en Venezuela Internacionales 02 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

CARACAS, Venezuela, 2 (AFP). - El régimen de Nicolás Maduro informó que en las últimas 24 horas Venezuela registró una cifra récord de 715 casos positivos de COVID-19, lo que lleva la cifra total de contagios en el país caribeño a 18.574. Además, informó que ocurrieron seis nuevas muertes, ascendiendo las mismas a 164.

Maduro dijo que de los 715 infectados reportados, 664 casos son de transmisión comunitaria y 51 importados: 46 proceden de Colombia, 4 de Perú y 1 de Ecuador. Los casos de transmisión comunitaria estuvieron localizados mayormente en el Distrito Capital (Caracas), en La Guaira y en Zulia.

No obstante, las cifras provistas por el régimen de Maduro han sido ampliamente cuestionadas. Pese al aumento de los casos, la dictadura ha restringido las pruebas a dos laboratorios estatales en Caracas, evitando la participación de los privados y de universidades, por lo que aumenta el temor de que el coronavirus no se diagnostique.

Además, la oposición anunció a mediados de julio que al menos 72 personas que habían muerto no habían sido incluidas en las cifras oficiales.

Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, informó que solicitaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la mediación ante los gobiernos de Colombia y Brasil para establecer las medidas de cooperación sanitaria y epidemiológica en las zonas fronterizas con Venezuela.