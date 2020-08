Bolsonaro desafió una vez más a la pandemia Internacionales 02 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO REUTERS BOLSONARO. Rodeado de partidos en Bagé, estado de Río Grande do Sul.

BRASILIA, Brasil, 2 (AFP). - El gigante sudamericano ya sobrepasó los 91.000 fallecimientos y los 2,6 millones de casos y el pasado jueves dos días tuvo los máximos récords registrados desde que llegó la pandemia a la nación, hace cinco meses.

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, participó el viernes en su segundo acto público desde que dio negativo por la COVID-19, una enfermedad que llegó a calificar en reiteradas ocasiones de "gripecita".

Bolsonaro llegó a Bagé hacia el mediodía, donde era esperado por varios de sus seguidores, a quienes saludó con entusiasmo y a los que volvió a mostrar una caja de hidroxocloroquina, medicamento que a pesar de no tener evidencia científica es promovido constantemente como cura para el COVID-19.

Fue tanta la propaganda que le hizo el jefe de Estado que el ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva señaló que creía que Bolsonaro había inventado estar contagiado para promover este fármaco antipalúdico.

"Estoy en el grupo de riesgo. Nunca fui negligente, yo sabía que un día me iba a contagiar, como desafortunadamente creo que un día va a pasar con todos ustedes. ¿Tienen miedo de qué? ¡Enfrenten!", dijo el jefe de Estado.

Bolsonaro, de 65 años, anunció el pasado fin de semana su recuperación de la enfermedad, de la cual hoy se encuentran infectados su esposa y seis de sus ministros.

"La primera dama Michelle Bolsonaro testó positivo de COVID-19 este jueves. Presenta un buen estado de salud y seguirá todos los protocolos establecidos, acompañada por el equipo médico de la Presidencia", consignó una nota divulgada por el Gobierno.

Bolsonaro, uno de los líderes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia, dijo "lamentar las muertes en el país", pero afirmó que "la gente muere todos los días y así es la vida".