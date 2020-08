Hizo referencia al tema Vicentin Nacionales 02 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró que pretendía "rescatar" a la firma Vicentin "para que le sirva al Estado argentino" y, tras alertar que los datos sobre los acreedores son "muy preocupantes", apuntó a la oposición por "instalar la idea" de que los integrantes del Gobierno son "expropiadores seriales".

El jefe de Estado dio a conocer el viernes la decisión de derogar el decreto que dispuso la intervención de la cerealera y cuestionó al juez que tramita la convocatoria.

En ese escenario, el mandatario señaló ayer: "El resultado es que ahora no sé para dónde van a correr".

"La plata del Estado no está para salvar directivos", remarcó y afirmó que su administración pretendía "salvaguardar a productores y puestos de trabajo".

"Nos pusieron todos los obstáculos. Me tuve que bancar a tipos tocando la bocina, insultando", se quejó Fernández, a la vez que destacó: "Lo único que intentábamos era ver si podíamos salvar esa empresa y ponerla al servicio de la Argentina. Fue todo imposible".

"Estatizar deudas privadas, no. Rescatar una empresa para que le sirva al Estado argentino, sí", consideró el jefe de Estado.

"La reacción de la oposición fue absolutamente adversa, tratándonos de expropiadores, de querer avanzar sobre la propiedad privada", analizó.

Se quejó de que la oposición aseguraba que el Gobierno "después iba por las casas, departamentos y campos de la gente".