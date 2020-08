Fernández ratificó la postura del Gobierno Nacionales 02 de agosto de 2020 Redacción Por RENEGOCIACION DE DEUDA EXTERNA

FOTO ARCHIVO PRESIDENTE. "Vamos a seguir negociando".

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Alberto Fernández destacó que las negociaciones por la deuda continuarán en los próximos días, pero sostuvo que el "límite" es que "exijan lo que suponga más padecimientos para los que más necesitan".

"Si acepto todo lo que me dicen, también tengo arreglado el tema de la deuda", indicó el jefe de Estado al hacer referencia a las negociaciones llevadas a cabo en otros países.

"El límite es que me exijan lo que suponga más padecimientos para los que más necesitan. Ya padecen mucho. Es un dilema ético que yo no tengo", puntualizó Fernández.

El jefe de Estado insistió: "Si el acuerdo supone que los jubilados tengan más ajuste, no lo pienso hacer".

Además, consideró que los trascendidos respecto del porcentaje de aceptación de la oferta argentina "tienen mucho de especulación, porque no se cuál es el número".

"Vamos a seguir trabajando", resaltó y criticó que las posturas de algunos bonistas son "incomprensiblemente duras y tercas".

En ese sentido, el Presidente apuntó: "Ellos saben que lo nuestro fue la última oferta, que no podemos hacer más esfuerzos y espero que lo comprendan".

"No estamos pidiendo que pierdan, si no que ganen un poco menos, por lo que vamos a seguir trabajando en los días que vienen para ver si logramos un acuerdo".

"Si hubiera aceptado todo, ya hubiera cerrado el acuerdo", reiteró. .

Días atrás, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había admitido que se extenderá el plazo de negociación con los acreedores privados que vence el 4 de agosto.

El funcionario nacional también había indicado: "Vemos la posibilidad de innovaciones, mejoras, pero no es algo que podamos decirlo ni nosotros ni los acreedores, y por eso, un mayor plazo es importante".

"Tener un acuerdo pronto sería mejor, más importante será que sea sustentable", analizó.