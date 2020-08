Todesca: "la caída del PBI va a ser muy fuerte"

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La vicejefa de Gabinete de ministros, Cecilia Todesca Bocco, admitió que, ante la crisis por la pandemia, "la caída del PBI va a ser muy fuerte" y adelantó que el Gobierno anunciará medidas tanto para lo "inmediato como para el largo plazo".

"No nos gusta tirar proyecciones porque no queremos generar un debate sobre si terminamos más arriba o más abajo, pero la caída del PBI va a ser muy fuerte", indicó la funcionaria nacional.

En declaraciones radiales, consideró: "Va a ser un registro del que nos acordaremos con los años".

Anticipó que "el conjunto de medidas" que tomará el Gobierno tendrá "dos partes, porque una será más inmediata, para ayudar a las empresas y familias, y otras, para la transformación productiva, que es más a largo plazo".

"Este es un Estado que se interesa en la producción y el empleo, que tiene que recuperar capacidad y soberanía porque han quedado un poco disminuidas, algo que siempre sucede luego de un Gobierno liberal", sostuvo.

"Vamos a trabajar con dos músculos: el gasto público directo y el crédito productivo, que es algo que en la Argentina no existía", manifestó.

La funcionaria criticó que "el Gobierno de (Mauricio) Macri era sólo una rueda de especulación financiera; salimos de ese esquema y hoy hay crédito".

"En cuatro meses el crédito, aun en pandemia, creció 1,4%. Tenemos que redireccionar el ahorro en pesos a la producción", evaluó la funcionaria.

Respecto del mercado laboral argentino, señaló que "no genera la cantidad de empleos que se necesitan".

"Los trabajadores cobran mal y, en general, tienen pocos derechos", analizó.

Para la vicejefa de Gabinete, "los niños están cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH), por lo que el problema lo tienen los adultos".

"Hay gente insertada y sin derechos y gente en sus casas por tareas del hogar, al cuidado de niños y adultos mayores a la que tenemos que llegar", afirmó.