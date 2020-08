Máximo y sus críticas contra Mauricio Macri Nacionales 02 de agosto de 2020 Redacción Por "Mauricio Macri es mucho mejor turista de lo que fue como Presidente", enfatizó Máximo Kirchner.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, apuntó duramente contra el ex mandatario Mauricio Macri e ironizó que es "mucho mejor turista" que jefe de Estado, luego de su viaje a Europa.

"Mauricio Macri es mucho mejor turista de lo que fue como Presidente", enfatizó el titular del bloque oficialista.

Al cerrar el debate en Diputados sobre la ampliación de la moratoria impositiva y previsional, el líder de La Cámpora pidió a quienes crean que el ex mandatario "se fugó", que "desistan de ese pensamiento" porque fue a Francia a hacer "turismo".

"Creo que tiene todo el derecho de viajar con su familia por el mundo. No tengo ningún problema. Después de todas las causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el ex Presidente a que el Poder Judicial le haga algo? Ninguno. Creo que hace lo que le gusta, que es hacer turismo", subrayó el diputado nacional.

A la vez, recordó que la oposición cuestionaba duramente a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuando viajaba a Cuba para visitar a su hija Florencia, que estaba en ese país bajo tratamiento médico.

"Cada vez que Cristina viajaba, se fugaba. Tenía la hija enferma y se fugaba. Pero no se fugó: se quedó con la gente. Y perseguida y sin el Fondo Monetario Internacional les ganó la elección. Y todavía no lo asumen", resaltó el titular de la bancada del Frente de Todos.

Máximo Kirchner también criticó que en Juntos por el Cambio "hablan de impunidad" por la reforma judicial, pero "el (ex) Presidente asumió procesado por escuchas y a los cinco días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del Poder Judicial. Y ahora está nuevamente atravesando una denuncia de espionaje".