Hubo protestas en Buenos Aires

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Centenares de personas se manifestaron ayer en el Obelisco y frente a la quinta presidencial de Olivos para protestar contra el proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno al Congreso.

La manifestación fue convocada por Twitter bajo el hashtag #1AYoVoy, donde se señaló como principal motivo de la convocatoria el rechazo al proyecto de reforma judicial.

La iniciativa fue criticada con dureza por la oposición, que considera que se trata de un intento de "garantizar impunidad" para la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios con causas judiciales pendientes.

Esos mismos argumentos se escucharon durante la protesta y se leyeron en los carteles y pancartas de los manifestantes, con frases como "No a la reforma judicial", "No a la impunidad" y "Por la república", además de varias menciones a legisladores y jueces.

En medio de la pandemia de coronavirus, los manifestantes que participaron de la protesta con banderas argentinas lucieron barbijos casi sin excepción, aunque en el caso particular del Obelisco no se observó el distanciamiento social recomendado para prevenir los contagios.

Tanto en el microcentro como en la localidad bonaerense de Olivos, frente a la quinta presidencial, la mayor parte de los manifestantes se movilizó a pie, mientras que otros realizaron una caravana a bordo de sus vehículos particulares.