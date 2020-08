Stroll tuvo un buen inicio Deportes 01 de agosto de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO NA ENSAYOS./ El canadiense girando con el Racing Point.

El canadiense Lance Stroll (Racing Point) consiguió ayer el mejor tiempo en las dos primeras tandas de entrenamiento libre que la Fórmula 1 realizó en el circuito de Silverstone, donde este fin de semana que correrá la cuarta fecha del campeonato. Luego del testeo positivo de su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez, Stroll marcó un tiempo de 1m. 27s. 274/1000, superando por al tailandés Alexander Albon (Red Bull) por 90/1000 y al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) por 157/1000.

Albon fue otro gran protagonista de la jornada, no solo por su registro, ya que estrelló su auto en la segunda sesión e impidió que otros pilotos mejoraran sus tiempos. El seis veces campeón mundial y actual puntero del campeonato, el británico Lewis Hamilton, se ubicó en quinto lugar a 307/1000, por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que quedó a 296 milésimas de Stroll, y por delante del español y próximo piloto de Ferrari, Carlos Sainz (McLaren), quien se ubicó a 546/1000 de la pole.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), habituales pilotos de punta, tuvieron una jornada para el olvido. Verstappen fue 14to. a 1s. 116/1000 de Stroll porque no pudo probar las gomas blandas y Vettel quedó 18vo. entre 20 pilotos, a 1s.586/1000, ya que casi no puso probar en la primera sesión por problemas mecánicos.

La Fórmula 1 anunció que el problema que detectaron los ingenieros de Ferrari en la unidad de potencia del SF1000 del piloto alemán guardaba relación con el intercooler, un elemento que se encarga de enfriar el aire del compresor. Este sábado se realizará la tercera sesión de entrenamientos, de 7 a 8 (hora argentina), y la clasificación definitiva, de 10 a 11.



HULKEMBERG POR PEREZ

El piloto alemán Nico Hulkenberg fue designado como reemplazante del mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien contrajo coronavirus, en el equipo Racing Point para la carrera del domingo en Silverstone. Hulkenberg, de 32 años, fue sorpresivamente elegido como reemplazo de Pérez, quien deberá someterse a un período de cuarentena, y así regresará a la actividad luego de haber corrido entre 2017 y 2019 para la escudería Renault, según lo confirmó el equipo.

El alemán estaba sin contrato este año y trabajaba como comentarista de la Fórmula 1 para la cadena televisiva RTL, pero fue convocado de urgencia y luego de ser sometido a un test de coronavirus que arrojó resultado negativo, se le permitió subirse al auto para que ensaye en el circuito inglés de Silverstone. Hulkenberg había corrido por última vez en el Gran Premio de Abu Dhabi, en diciembre de 2019 y jamás subió a un podio de la Fórmula 1.