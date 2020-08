Gonzalo García motivado con el proyecto de Boca Deportes 01 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO VUELTA AL RUEDO./ El técnico bonaerense radicado en Rafaela buscará tener un equipo competitivo.

Boca Juniors tuvo en las dos temporadas y media un entrenador muy conocido para nuestra ciudad como Guillermo Narvarte, que fuera el entrenador de Ben Hur en el TNA y la Liga Nacional. El miércoles se alejó de la entidad xeneize y a las pocas horas la dirigencia confirmó que Gonzalo García será su reemplazante.

El técnico bonaerense, radicado desde hace casi 30 años en Rafaela, fue entrenador de Deportivo San Andrés, Libertad (Sunchales), Gimnasia (La Plata), Regatas Corrientes, Olímpico (La Banda), La Unión (Formosa), Obras, Gimnasia (Comodoro Rivadavia) y San Lorenzo, consiguiendo gran cantidad de títulos tanto en primera como en el ascenso. Fronteras afuera fue técnico de Paysandú (Uruguay) y Flamengo (Brasil), mientras que registra diferentes pasos por selecciones argentinas mayores y juveniles.

A partir de ahora, se empezará a trabajar en el armado del plantel que García tendrá a su cargo para la Liga Nacional 2020/2021. En declaraciones al sitio Basquetplus.com, mencionó que "la idea es tratar de armar un equipo altamente competitivo, según cómo nos deje ahora el mercado. Escuché de Alejandro Desimone un proyecto ambicioso y eso me motivó a no dudar en aceptar".

Durante el año que no dirigió, el DT realizó mucho trabajo personal en la parte física y bajó 30 kilos, con lo cual se lo verá muy cambiado cuando regrese al rectángulo. Agregó sobre el proyecto de Boca que "tienen una idea a mediano y largo plazo, sobre todo porque este va a ser un año irregular por lo que estamos viviendo. Apostar a un proceso de mediano plazo está bueno".

Sobre cómo se dará la venidera Liga Nacional, expuso que "creo que los entrenadores van a tener que hacer un trabajo de artesano para poder fichar con química. El jugador combo va a estar bastante sobrevalorado. Presupuesto e ingenio serán clave".



LEBRON FIGURA

El alero y estrella LeBron James volvió a surgir como el jugador decisivo y anotó el doble que le dio el jueves el triunfo a Los Angeles Lakers (50-14) ante Los Angeles Clippers (44-21) por 103 a 101, en uno de los dos cotejos jugados en el reinicio de la NBA, con sede única en Orlando. Los Lakers llegaron a tener hasta nueve puntos de ventaja (96-87) con menos de cinco minutos por jugarse y sin embargo los Clippers tuvieron la chance de ganar el clásico cuando el alero Paul George falló un intento de triple en el segundo final.

A primer turno, el estadio HP Field House fue escenario del triunfo de Utah Jazz ante New Orleans Pelicans por 106 a 104.