Milanese seguirá en Unión Deportes 01 de agosto de 2020 Redacción Por FEDERAL A

Para cuando regrese el fútbol y el Federal A en particular, Marcelo Milanese seguirá dirigiendo a Unión de Sunchales. El entrenador sunchalense fue confirmado por la dirigencia del Bicho Verde durante esta semana.

Por el momento no hay otras novedades en lo referido a la conformación del plantel, dado que hasta que no surjan precisiones sobre fechas, no se pondrá el foco en ese aspecto. Lo cierto es que Unión tendrá que abocarse a buscar un plantel prácticamente nuevo, dado que la mayoría de sus futbolistas terminaron el vínculo el pasado 30 de junio.

Solamente 3 jugadores siguen con contrato: Jonatan Paiz, Franco Semino y Martín Rodriguez, más los chicos que pertenecen al club y que eran parte del grupo anterior.