Salvador Delgado se destaca con seis años

FOTO PRENSA ATLETICO PEQUE./ Salvador disfruta del ajedrez virtual.

Salvador Delgado, integrante de la Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela, se destacó en ambas ediciones del torneo «Dominguitos On Line». Con apenas seis años compite en las categorías Sub 8 y Sub 10 con marcado éxito.

Con motivo de la pandemia que afecta nuestro país, uno de los deportes que tuvo un auge sin precedentes, fue sin dudas el ajedrez, ya que se puede jugar en forma online. Las páginas web de ajedrez vieron incrementados la cantidad de usuarios en forma muy significativa, en tres meses incorporaron la cantidad usuarios que tenían previsto para los próximos años. Muchos jugadores que no estaban actualmente en la práctica activa, retornaron a la actividad de manera virtual, además de los nuevos jugadores que se fueron y van incorporando.

Si bien desde mucho antes se jugaba online, ahora se potenció y la no realización de encuentros presenciales, las distintas Asociaciones comenzaron a participar por esta modalidad. Es el caso de la Federación Rafaelina de Ajedrez, que adaptó su reglamento vigente para poder hacer los tradicionales torneos «Dominguitos» en forma online, los mismos se desarrollan en la plataforma Lichess.

La primera edición del «Dominguito online» se realizó el pasado 12 de julio, donde estuvo presente una aceptable participación de jugadores. La segunda edición se concretó con gran éxito el domingo 26 de julio, donde se inscribieron varios jugadores de la Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela.

El árbitro Fide Lisandro Ercole es el encargado de la organización. Durante estas dos primeras ediciones, los representantes «celestes» tuvieron muy destacadas actuaciones, ocupando puestos de privilegio en varias categorías.



RESULTADOS

Una actuación sobresaliente tuvo Salvador Delgado (foto), que ganó las dos ediciones en la categoría Sub 8, pero, lo notable es que la categoría Sub 8 y Sub 10 compiten juntas. Salvador obtuvo el 2º puesto en la primera edición y ganó en la Sub 10 en la segunda edición.

Se debe consignar que sólo cuenta con 6 años, aunque para quienes conocen su dedicación y forma de juego, no resulta sorpresiva esta perfomance y vemos en él un promisorio futuro dentro del deporte ciencia.

En la categoría Sub 8 lo acompañó Santiago Vaudagna quien debuta este año y finalizó con un meritorio y alentador segundo puesto. En la categoría Sub 12, Santiago Sarco fue el representante de «La Crema», que midió fuerzas con rivales de mucho nivel en su categoría. En la categoría Sub 14 participaron Brian Ceballos y Ramiro Suárez con excelentes performances. Ceballos obtuvo y el 3º y 2º respectivamente en cada edición en una categoría muy competitiva. Brian demuestra un permanente progreso en su juego que lo ubica en los primeros lugares de su categoría. Ramiro, por su parte, en esta segunda edición reafirma su nivel y obtiene un merecido 5º puesto.

Santiago Nuñez y Joaquín Serra participaron en la categoría Sub 16, cabe destacar que esta categoría compite con los libres, con los jugadores de mayor nivel del torneo, por lo que es muy meritorio el desempeño de los chicos.

En la categoría Libre participaron con excelentes resultados Sebastián Lukestik, Amilcar Mugna, Eduardo Tomassi, César Ceballos e Ignacio Cantero, aquí cabe destacar el segundo lugar obtenido por el profesor de la Escuela de Ajedrez del Club Atlético, Sebastián Lukestik en la segunda edición, sobre un total de 27 competidores.