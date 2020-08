¿Posible gerenciamiento en Atlético? Deportes 01 de agosto de 2020 Redacción Por “Lo inviable no existe en el fútbol”, admitió Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de fútbol de la Crema. Sobre el presente económico del fútbol del club, el ‘Cabo’ apuntó: “Nos falta esa milagrosa transferencia porque con no mucha plata enderezamos la nave”.

La pandemia de coronavirus trajo problemas económicos en muchos clubes. Y en algunas instituciones deportivas, como es el caso de Atlético de Rafaela, que ya venía haciendo ‘malabares’ con sus números, terminó de complicar la situación.



Por Alberdi empieza a sonar el término ‘gerenciamiento’. Días atrás, el entrenador Walter Otta fue consultado por dicha situación en una entrevista brindada a Mundo Ascenso por AM 910 de Buenos Aires. “La verdad que no se, a mí no me dijeron eso. La verdad que no supe nada y acá no salió nada, la verdad me dejas sorprendido”, expresó el DT.



Ahora, el que hizo referencia al respecto fue Ricardo Castro, presidente de la Subcoamisión de Fútbol albiceleste: “Lo inviable no existe en el fútbol”. Y sobre el tema, el directivo explicó en Radio Rafaela: “A mí nunca me convenció un gerenciamiento. Issa nos dio una mano en su momento, luego él se embarcó en su propio proyecto”, y reconoció: “Tenemos que hacer algo nuevo porque si seguimos esperando sponsors, ingresos por las entradas y ventas de jugadores no lo vamos a lograr”.

Entonces, ¿sería viable un gerenciamiento en Atlético? “Si el día de mañana alguien tiene un proyecto lo vamos a analizar, un ejemplo, viene Defensa y Justicia y nos dice de trabajar juntos, lo analizaríamos. Tenemos que estar abiertos a todo lo nuevo del fútbol de estos tiempos. Yo no me voy a ir sin devolverlo a Atlético al primer nivel. Para jugar B Nacional este formato nos va a alcanzar, el Cabo pidiendo a la gente que vaya a la cancha, Eguiazu peleando una transferencia, pero para dar ese salto de calidad no”, analizó Castro.



Más de la entrevista de Castro en LT28:



-Sobre la situación económica del club: “La labor de Silvio (Fontanini) fue faraónica en la administración financiera. Se achicaron gastos de operatividad y el esfuerzo del socio es vital. Diego Kurganoff también hace una gran tarea en la administración. El pasivo no se incrementa y eso es importante. Nos falta esa milagrosa transferencia porque con no mucha plata enderezamos la nave.



-El traslado de la Mutual: “Nosotros seguimos pensando en proyectos. Mudar la Mutual es uno de ellos. Nunca pensamos que iba a durar tanto todo esto, esperemos que a más tardar en dos meses tengamos fútbol. Con poca plata enderezamos la nave”.



-Alex Luna: “Me enoja la situación de Luna. Los métodos han cambiado, no me gusta que hablen de venta cuando no esta vendido. Tengo una gran relación con su padre, es todo muy distinto, pero estamos muy contentos con tener una figura pedida como el pibe Luna, es una gran noticia para Atlético”.

La incorporación de Carlos Goyén: “A Carlos Goyén nunca lo habían llamado, nunca lo habían tenido en cuenta. Lo hizo saber primero en los medios y después personalmente a mí. Él va a ayudarme a mí en contrataciones, cotizaciones de indumentaria y va a ser una ayuda impresionante en el ambiente del fútbol por sus contactos”.



-Retiro voluntario al personal: “Son momentos difíciles, pero se pensó como una opción, los retiros voluntarios, no es algo lindo, esta es una decisión de la directiva, del presidente Fontanini y yo como vicepresidente la apoyo”.