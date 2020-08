Uruguay, ¿una opción? Deportes 01 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA) -- Germán Cardoso, el ministro de Turismo de Uruguay aseguró que si algún equipo quiere ir al país oriental e entrenarse "debería solicitarlo ante migraciones" y con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pero indicó que no le llegaron "solicitudes de ingreso por parte de delegaciones deportivas".

"Si un equipo quisiera venir a entrenar, debería solicitarlo ante migraciones y con la AUF. Deberían llegar, hisoparse y hacer cuarentena durante 7 días", manifestó Cardoso en diálogo con La Oral Deportiva que se emite por Radio Rivadavia.

En tanto, expresó: "La información que tenemos nosotros a nivel de Gobierno es que todavía no hay solicitudes de ingreso al país por parte de delegaciones deportivas. Tenemos una mente y una actitud receptiva".

"Si son claros los protocolos y cuidamos el sistema sanitario, se podría pensar en hacer algo, pero todavía no tenemos nada formal", aseveró el funcionario de Turismo uruguayo.

En las últimas horas se conoció que las dirigencias de Boca y Defensa y Justicia, dos de los cinco equipos argentinos involucrados en la Copa Libertadores, sondearon diferentes lugares en ciudades de Uruguay, menos afectado por la pandemia de coronavirus, para viajar y poder retomar los entrenamientos, si es que el Gobierno nacional demora la autorización y la fecha de reinicio del 15 de septiembre para el máximo torneo de clubes se aproxima.

Cardoso dijo además: "La Libertadores se podría jugar, pero siempre en un mismo país. Cuando vengan equipos visitantes acá, tendrán que llegar, hisoparse y esperar 7 días hasta poder jugar".