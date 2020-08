A los 76 años murió Alan Parker Información General 01 de agosto de 2020 Redacción Por Dirigió películas como "Evita", "The Wall", "Expreso de Media Noche" y "Bugsy Malone", y fue nominado dos veces a los premios Oscar 31 de Julio de 2020



El director de cine británico Alan Parker murió a los 76 años, según informó este viernes una portavoz del cineasta. La fuente explicó en un comunicado enviado en nombre de la familia que Parker falleció después de padecer una “larga enfermedad”.

Parker dirigió clásicos del cine, como “El expreso de medianoche”, “Evita” o “The Wall”, realizada junto a la mítica banda de rock Pink Floyd. Sus películas ganaron 19 premios BAFTA, diez Globos de Oro y diez Oscars entre ellos. Él fue dos veces nominado por la Academia a mejor director.

Parker nació en una familia de clase trabajadora en Islington, al norte de Londres. No tuvo un particular acercamiento al mundo del cine en su niñez, y en su último año de escuela se enfocó en ciencias. Dejó la escuela a los 18 años para trabajar en publicidad.

Tras conseguir su primer empleo en el sector, se dio cuenta de que lo que más le gustaba era escribir. Pronto se convirtió en redactor de anuncios comerciales. Trabajó en varias agencias publicitarias, entre ellas, Collett Dickenson Pearce, donde conoció a David Puttnam y Alan Marshall, que luego serían productores de muchas de sus películas. Puttnam lo impulsó a escribir su primer guión cinematográfico, Melody, en 1971.

Parker filmó su primera película como director en 1973. Se llamó No Hard Feelings y, obviamente, también escribió el guión. Es una historia de amor ambientada en el Blitz de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Luftwaffe nazi bombardeó la ciudad durante 57 noches consecutivas. Como no consiguió financiamiento, se arriesgó a usar su propio dinero y hasta la hipoteca de su casa para cubrir los costo.

La BBC terminó comprándola y le dio difusión por televisión unos años después. La cadena lo contrató entonces dirigir The Evacuees (1975), también ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La historia, basaba en hechos reales, muestra la evacuación de alumnos de una escuela del centro de Manchester. La película ganó un BAFTA al mejor drama de televisión y también un Emmy al mejor drama internacional, publicó Teleshow.

En 1976, Parker escribió y dirigió su primer gran éxito, Bugsy Malone, una parodia de las primeras películas de gángsters y de los musicales americanos, pero con actores menores de edad. La película recibió ocho nominaciones a los premios de la Academia Británica y cinco estatuillas, incluidos dos BAFTA para Jodie Foster.

La consagración le llegó dos años más tarde, con Midnight Express (“Expreso de Media Noche”). Basada en la historia de Billy Hayes, que fue encarcelado y se fugó de una prisión turca por tratar de sacar marihuana de contrabando. El guión fue escrito por Oliver Stone, que ganó el Oscar a mejor guionista. La música fue compuesta por Giorgio Moroder, que también recibió un premio de la Academia a la mejor banda sonora.

Parker pasó a lo largo de su carrera por diferentes temas y géneros. Dispara a la Luna fue un drama familiar, Corazón de Ángel un thriller oculto y Mississippi Burning un poderoso drama de derechos civiles que fue nominado a siete premios de la Academia. Parker fue también un notable director de musicales, un género que abrazó y expandió.

El primero fue Fama (1980), que muestra la vida de ocho estudiantes a través de sus años en la Escuela Superior de Artes Escénicas de la ciudad de Nueva York. Fue un filme muy taquillero, del que surgió una serie televisiva. En 1996 dirigió otro musical, Evita, de Andrew Lloyd Webber, protagonizada por Madonna, Antonio Banderas y Jonathan Pryce. Evita fue nominada a cinco premios de la Academia, ganando el premio a la mejor canción original, que fue cantada por Madonna.

David Puttnam dijo de Parker: “Era mi amigo más antiguo y cercano, siempre me asombró su talento. Mi vida, y la de muchos otros que lo amaron y respetaron nunca será la misma”. Le sobreviven su esposa Lisa Moran-Parker, sus hijos Lucy, Alexander, Jake, Nathan y Henry, y siete nietos.