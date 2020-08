Peligra el festival de Jesús María Sociales 01 de agosto de 2020 Redacción Por Así lo hizo saber en declaraciones radiales Nicolás Tottis, presidente de la comisión del Festival.Quien remarcó que el futuro y la edición 56 del Festival de Doma y Folclore, es incierto. Proyectar a enero y trabajar en protocolos, hoy es imposible.



En declaraciones a Radio Jesús María, el presidente de la Comisión del Festival- Nicolás Tottis- manifestó que «sin vacuna y cura no se podrá hacer la próxima edición». Así mismo, manifestó «dependemos de lo que pase con la pandemia, desde la institución vamos a bregar por la salud de los argentinos».

Si bien se evalúan otras alternativas, resulta complicado pensar en un Festival multitudinario como los anteriores. «No descartamos la opción virtual, va estar siempre porque es lo que está haciendo el mundo», puntualizó Tottis.

«Se nos hace difícil hacer una cuestión virtual y la experiencia no es la misma. Jesús María es familia, encuentro, asad y campo de la jineteada, pero va ser una de las alternativas que vamos a dejar hasta el último», informó.

En este marco, Nicolás Tottis habló sobre la jinetada y la virtualidad. Dijo que será el último rubro en regresar a la normalidad por el contacto entre el apadrinador y el jinete.

«Nuestro Festival es muy complejo (…) El 67% de las personas que vienen al Festival es del resto del país (…) Estamos atravesando un momento crítico y no podemos generar expectativas, ya lo dijo el Gobernador».

Por último, señaló que la fecha límite para definir qué hacer con la edición 56 será el mes de octubre.

«Tenemos que ir paso a paso, antes de cerrar las puertas definitivamente vamos a agotar todas las instancias para que podamos hacer algo local o regional. Pero siempre vamos a evaluar al costo y si vamos a tener el apoyo de las empresas», cerró.