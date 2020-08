Declaratoria de ciudad

SAN VICENTE. - Cabe recordar que en el año 2019 la iniciativa había contado también con media sanción del Senado, pero finalmente perdió estado parlamentario al no haber sido tratado en la Cámara de Diputados. Por ello, este año Calvo volvió a presentar el proyecto al inicio del período ordinario de sesiones.

Señala el senador Calvo que "San Vicente en las últimas décadas ha tenido un sostenido incremento en la cantidad de habitantes y de industrias radicadas, constituyéndose en un verdadero polo productivo de la región. Las nuevas urbanizaciones aprobadas demuestran que este crecimiento se sostendrá en el tiempo"

El legislador además destacó “el fuerte entramado institucional de la localidad, que cuenta con establecimientos educativos, deportivos, culturales y sociales. Esto sumado a su idiosincrasia emprendedora, hacen que hoy San Vicente ya piense en términos de una ciudad. Con este proyecto buscamos adaptar el estatus de la localidad a la realidad de los tiempos que corren y que pueda así contar con las herramientas para afrontar estos desafíos".

Fundamentándose en la mayor demanda social y de servicios afrontada por el gobierno local, que lo ha llevado a transformar las distintas áreas comunales a las equivalentes de un municipio en los hechos, el proyecto instituye a la localidad en el régimen de la ley provincial 2.756 “Orgánica de Municipalidades”.

El pueblo de San Vicente, también conocido como "Cuna de la Cosechadora", es una localidad del sur del Departamento Castellanos ubicada a la vera de la Ruta Nacional N° 34. Su infraestructura urbana y de servicios es propia de una ciudad ya que cuenta con un SAMCo, mutuales, instituciones deportivas de importante trayectoria, una amplia variedad de medios de comunicación, correo postal, una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe, cooperativas de servicios públicos, servicios de justicia, registro civil, centro comercial y una zona urbana en expansión permanente.

El proyecto de ley presentado fue acompañado con avales de autoridades comunales de San Vicente y de instituciones de la localidad, observándose una importante transformación de la misma en los últimos 10 años, lo que trajo aparejado un crecimiento importante en su población, además del incremento sostenido de indicadores urbanos que respaldan el pedido de declaración de ciudad, y entre los que podemos citar: crecimiento territorial sostenido y basado en un Plan de Desarrollo Urbano, expansión urbana mediante la proyección de nuevos loteos, infraestructura urbana y viviendas, incremento de nuevos servicios como energía eléctrica y agua, nuevas obras de pavimento, como así también de un área industrial en desarrollo.

Además, se fundamenta en el proyecto de ley que la localidad cuenta con 1.562 partidas de Impuesto Inmobiliario, y por información brindada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se verifica la existencia de 3.251 suministros de pequeñas demandas, lo que infiere que calculando 4 personas por medidor otorgaría una proyección de población de 13.004 habitantes, que se justifica con los nuevos proyectos de urbanización urbana a autorizarse próximamente. Además, también existen, según informes de la EPE, 8 suministros de grandes demandas que incluyen, entre otros, industrias y talleres metalúrgicos, industria metalmecánica, industria de la madera y medicamentos veterinarios.

Señala Calvo que “la información que acompaña el proyecto y los indicadores descriptos avalan una proyección de crecimiento demográfico, económico y social más que suficiente, lo que valida y justifica la iniciativa que he presentado”.

Asimismo, el legislador expresó “que esto pone a localidad de San Vicente y a sus habitantes en el lugar que se merecen, y es el resultado de un trabajo en conjunto de vecinas y vecinos que hicieron propia la idea, de muchas instituciones intermedias de la localidad que movilizaron esfuerzos, ideas y mucho trabajo”.

Por último, concluye señalando que “todos coincidimos en que la comunidad de San Vicente, por su crecimiento demográfico y socio-económico, tiene méritos más que suficientes para ser reconocida como ciudad. Con esa coincidencia comenzamos un proceso que hoy finaliza de manera muy positiva con esta media sanción. Es de esperar que dicho proyecto, que perdiera estado parlamentario en el año 2.019 por no ser tratado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, pueda convertirse en ley, por lo que se valora la actitud de los senadores provinciales para recategorizar a San Vicente como ciudad".