Rafaela participó en el XIX Foro de Ciudad, Comercio y Turismo Locales 01 de agosto de 2020 Redacción Por En la primera jornada hubo recomendaciones para mitigar el impacto y directrices para viajes seguros, mientras que en la segunda, que se desarrolló ayer, se hizo hincapié en herramientas para la inclusión y la educación financiera.

En medio de la gravísima crisis que afecta al sector a nivel mundial como consecuencia de la pandemia por Covid-19, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó el último jueves el XIX Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo “Enfrentar y superar la crisis: Turismo y Comercio en la economía de pandemia”, a través de la plataforma ZOOM.

“Este puede ser el momento de barajar y dar de nuevo, de exponer todos los problemas estructurales que tenemos las pymes”, indicó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán en una videoconferencia que contó con más de 1.700 participantes virtuales de todo el país, entre ellos de Rafaela. En efecto, José Frana y Florencia Muriel, del Centro Comercial e Industrial, encabezaron la "comitiva" local que se sumó al foro desde el local Cyrano Bar, donde se pudo observar las distintas disertaciones en la pantalla gigante. “El turismo fue el primero en sentir el efecto de la pandemia y será el último en salir, aún sin fecha de finalización de cuarentena”, dijo Díaz Beltrán que a la vez pidió el apoyo del Estado: “No sólo para sostener a los colaboradores, también a nuestras empresas”.

En la apertura, la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, destacó el plan del Gobierno para incentivar al turismo, con el retorno de hasta el 50% de los gastos de turismo interno para poder usar en otro viaje, y la creación de un “Laboratorio de turismo federal” para analizar y hacer un seguimiento de la actividad.

Luego, el director nacional de Calidad Turística, Hernán Roitman, adelantó la visión estratégica de gobierno: “El turismo que se viene es un turismo inclusivo, accesible, sustentable y para todos y todas”.

La presidenta del Consejo Federal de Turismo, Claudia Grynszpan, por su parte, observó que “la incertidumbre es la médula de lo que está sucediendo” y, sobre esa base, se trabajará en prever el cambio de costumbre de los futuros visitantes para revalorizar destinos. “Pensamos en lugares diáfanos naturales, que han quedado relegados en la oferta turística y que hoy representan una oportunidad”, señaló Grynszpan y agregó: “En esta nueva normalidad hay que repensar el turismo porque han cambiado las formas de comportamiento y, por lo tanto, ha cambiado la forma de consumo”.

Los números que ha difundido la Organización Mundial del Turismo (OMT) dan cuenta de la actual crisis que atraviesa el turismo a nivel mundial. La Organización contabilizó una caída del 95% de los viajes a nivel mundial, 140 millones de empleos perdidos en el sector y 930 billones de dólares de impacto económico negativo producto de la parálisis que trajo la pandemia. Además, durante el mes mayo pasado, se redujo en un 98% el número de turistas internacionales en comparación con 2019.

Desde la perspectiva de la OMT, las recomendaciones para mitigar el impacto y directrices de viajes seguros se orientaron en las políticas sanitarias de los destinos para recuperar la confianza, como la clave en esta nueva etapa. “La gente prefiere ahora viajar a lugares de cercanía”. Además de la proximidad, la difusión de información clara y de los protocolos, permitirá evitar la inseguridad del turista”, advirtieron.

Luego, referentes de las organizaciones de Argentina plantearon los desafíos y las posibles maneras de retomar las actividades turísticas en el contexto de la post pandemia. “Nunca pensé que iba a ver el 99% de los aviones en tierra”, dijo el presidente de FAEVYT, Gustavo Hani. En el mismo sentido, desde la Federación de Cámaras de Turismo de la Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales Santafé, habló de “Ciudades desnudas” en referencia a los Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA) sin gente. “Hay localidades que viven exclusivamente del turismo que hoy no tienen actividad”, alertó.

En cuanto al sector de comercio, desde Málaga, España, Rodolfo Pangua, gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel, encendió una luz de esperanza. “El vecino está redescubriendo su barrio”, dijo e instó a trabajar en el fortalecimiento de esta nueva relación. De acuerdo a los nuevos condicionantes del mercado, “sostenibilidad, solidaridad, salud, seguridad, proximidad, incertidumbre y tecnología” serán los puntos claves a tener en cuenta en este contexto, junto a nuevas acciones de promoción, apoyo público, conectividad, estrategias de comunicación, marketing online y seguridad sanitaria. Disertantes españoles hicieron especial hincapié en la necesidad del trabajo mancomunado entre el sector público y privado para poder salir adelante de esta crisis mundial. “En estos momentos nos está salvando el apoyo del Gobierno, tanto a empresas como a trabajadores”, aseveraron.



SEGUNDA JORNADA

Herramientas para la inclusión y la educación financiera: negocio cercano y CAME pagos. Disertantes: Martín Trubycz (titular de CAME pagos) y Roberto Dumerauf (gerente general de CAME pagos).

Espacios híbridos en tiempos de re-evolución. Disertante: Arq. Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde (arquitecto urbanista, magíster en Ingeniería de Nuevos Materiales de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia). Modera: Cr. Gregorio Werchow (secretario de Turismo de CAME).

Nuevos protocolos para el funcionamiento del sector servicios de turismo. Disertantes: Eva Blascó (vicepresidente de la Asociación Europea de Agencias de Viajes, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, presidente de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia, presidente de la Confederación Empresarial de Valencia, España). Nueva planificación promocional del turismo. Antonio Bernabé (director de la Fundación Visit Valencia, exdirector general del Instituto de Turismo de España, TurEspaña, Valencia). Modera: Lic. Oscar Antonione (director del Programa de Fortalecimiento al Comercio Minorista de CAME).

Plan Benidorm, Destino Turístico Inteligente más Seguro. Disertante: Tec. Leire Bilbao (gerente del Ente de Promoción Turística VisitBenidorm, técnico en Empresas y Actividades Turísticas, Universidad Deusto, experto en Marketing Turístico, UN ED, y Master Business Administration, UNED, Benidorm, España). Modera: TST Sebastián Bel (director ejecutivo de CAME Turismo).

El foro que lleva adelante CAME todos los años, es una de las actividades más importantes que reúne al sector comercial y empresarios del sector turismo. El objetivo es generar un espacio de debate, de sensibilización, de difusión de experiencias y el aporte de conocimientos necesarios para inducir una mejor inserción de las actividades de los sectores del turismo y el comercio en las economías regionales, acciones que, notoriamente pueden contribuir a una mayor generación de riqueza, empleo e integración.