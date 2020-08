Sin avances en la paritaria municipal Locales 01 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Al final no hubo definiciones en el marco del conflicto que mantiene la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia (Festram) con municipios y comunas por la falta de recomposición de los trabajadores del sector. Ayer se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe el plenario de secretarios generales de los gremios municipales, en el que participó el titular del SEOM, Darío Cocco, para evaluar los pasos a seguir ante el estancamiento de las negociaciones.

Si bien la Festram había deslizado que podía implementarse un plan de lucha ante la falta de respuestas de intendentes y presidentes comunales, optó por darle crédito al diálogo al contemplar la difícil situación económica que atraviesa el país. "Durante el plenario se analizó la situación en general y la de los trabajadores, en particular de los municipales. Hubo posturas distintas, desde lanzar una protesta hasta esperar para ver que pasa con el pago de los salarios de julio. Se eligió la segunda alternativa, quedamos en volver a reunirnos al final de la semana que viene. En el medio esperamos una nueva paritaria y recibir una propuesta de aumento salarial. Si no es así, entonces vamos a movilizarnos para darle visibilidad a nuestra situación", explicó Cocco en diálogo con LA OPINION.

Por otra parte, el titular del SEOM confirmó que la Municipalidad de Rafaela pagará hoy el salario del mes de julio a su personal. "Es una buena señal que se normalice el pago, nos da tranquilidad. A pesar que nos falte resolver el tema de las horas extras y la recomposición salarial, al menos cobrar en tiempo y forma es un alivio", puntualizó.

Hay que tener en cuenta que la negociación de los municipales también está atada a la resolución de las paritarias del Gobierno provincial con gremios docentes y de estatales (Amsafe, ATE, UPCN, Sadop, entre otros).

El miércoles más de 160 representantes de municipios y comunas participaron de una videoconferencia con funcionarios de la Provincia para evaluar el estado de las finanzas de unos y otros, es decir determinar si están en condiciones de pagar mejores salarios. Y todos parecen estar de acuerdo en dilatar la recomposición de los sueldos.