La Brigada Sanitaria recorre supermercados Locales 01 de agosto de 2020 Redacción Por El equipo municipal se encuentra visitando los supermercados de la ciudad haciendo hincapié en el cumplimiento de protocolos y medidas de prevención a tener en cuenta.

FOTO COMUNICACION SOCIAL EN LOCALES COMERCIALES. El municipio continúa controlando la aplicación de las medidas sanitarias para la prevención del coronavirus.

La Municipalidad de Rafaela continúa verificando el cumplimiento de los protocolos para la prevención del COVID-19 en los supermercados de la ciudad.

En este sentido, la Brigada Sanitaria recorre estos locales comerciales para controlar que se cumplan todas las medidas necesarias. Los integrantes de este equipo de trabajo hacen especial hincapié en el respeto del distanciamiento social, las normas de salubridad, la limpieza y desinfección de las diferentes superficies y carros de uso común, y el uso obligatorio del barbijo.

Cabe aclarar que estas visitas no pretenden sancionar, sino que buscan facilitar la comprensión de los protocolos de cuidado, concientizar y educar.

Estas visitas se suman al recorrido llevado a cabo por las diferentes brigadas sanitarias que recorren los cuatro cuadrantes de Rafaela para acompañar las actividades de las empresas el sector de las actividades industriales, pymes y comercios minoristas en el marco de la pandemia.



NO AFLOJAR

“Es importante seguir trabajando en forma coordinada, evitando la relajación de la ciudadanía en términos de los cuidados. Es allí dónde se debe insistir recorriendo comercios, industrias y lugares donde se pueda generar aglomeración de personas”, indicó Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación. “Es importante que la Brigada Sanitaria esté en el territorio, recordando la importancia de los cuidados y qué debemos hacer para mantener este status epidemiológico evitando que la población se relaje”, agregó.

“El fin último es verificar que se cumplan los protocolos, siempre tratando de cuidar los cuatro puntos centrales: El distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos y evitar llevarse las manos a la cara. Éstos son los cuatro principios fundamentales de los cuidados, junto a cada protocolo particular, que debemos tener para evitar los contagios”, cerró Peiretti.