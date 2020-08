La Guardia Urbana cumple 14 años Locales 01 de agosto de 2020 Redacción Por En un nuevo aniversario de la institución rafaelina que fue pionera en el país, la confianza ciudadana se sigue viendo reflejada en la importante cantidad de intervenciones que se mantienen a diario. ¿Quién no llamó al 105 en alguna oportunidad?

FOTO COMUNICACION SOCIAL AL SERVICIO DE LOS RAFAELINOS. La Guardia Urbana de Rafaela comenzó a funcionar en 2006.

La Guardia Urbana fue creada el 1° de agosto de 2006 durante la intendencia del actual Gobernador de la provincia, Omar Perotti. Hoy se cumplen 14 años de aquel hecho que permitió a los rafaelinos contar con un grupo de hombres y mujeres de nuestra ciudad que trabajan todos los días del año para la comunidad. Están en la calle, en cada barrio y atentos al 105, número al que se llama ante cualquier eventualidad.

Pero, ¿qué es lo que la convirtió en el primer llamado de los rafaelinos? Permanecer cerca del ciudadano, atender los conflictos cotidianos con profesionalidad y dedicación. Actitud positiva y de mediación, de entendimiento, brindando una ayuda personal al punto tal que el agente se convierte en un vecino más. Con presencia en cada rincón, la GUR ya es parte de la cultura rafaelina.

Es su sentido de pertenencia el que incluye un nivel de integración y cercanía en un contexto común, y supone un sentimiento compartido por todos. En otras palabras, se trata de un vínculo en la cual hay identificación de valores y objetivos, de tal manera que se percibe como propio. Con ese espíritu nació la Guardia Urbana local.



CERCANIA Y CONFIANZA

En un nuevo aniversario, el intendente Luis Castellano explicó: “La Guardia Urbana fue creciendo en algo clave que hace a la prevención en seguridad, que es la cercanía y la confianza. Si no hay cercanía con la ciudad, con el vecino que es lo que genera la confianza, estamos yendo por el camino equivocado; si existe cercanía y confianza, la Guardia Urbana va a seguir creciendo y generando esa institución tan importante y prestigiosa que hoy valora Rafaela”.

Además, el funcionario agregó: “Estas fuerzas son de prevención y no pueden ocuparse del delito, pero sí pueden ayudar a evitarlo, y la Guardia Urbana se creó con esa decisión política. Sus agentes conocen cada barrio y cada calles, su tarea diaria está en el territorio”.

Por su parte, José Caruso, quien en el 2006 encabezó el proyecto y luego lo lideró por varios años, oportunamente señaló: “La seguridad se hace con leyes, con no ser temerosos en la toma de medidas, con decisiones políticas. Realmente, el tiempo y los resultados demostraron que la creación de la GUR fue un gran acierto”.



ACTUALIDAD

El secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit, comentó: “Hoy estamos trabajando las 24 horas del día con 60 agentes que tienen contacto directo y cotidiano con el vecino, buscando mejorar la calidad de vida de los rafaelinos. Además, contamos con el Centro de Monitoreo Urbano (CEMU), donde se encuentran 127 cámaras ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad. En breve se estarán colocando 56 cámaras más”.

Por último, el actual director de la Guardia Urbana Rafaelina, Gabriel Fernández, expresó: “Realizamos un promedio de 250 intervenciones diarias sobre diferentes temas que afectan a los vecinos. Es muy común que los rafaelinos se dirijan a la GUR cuando tienen algún problema; lo cual para nosotros es una responsabilidad, pero también un orgullo porque quiere decir que el vecino confía en nuestro trabajo”.