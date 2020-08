El atalivense dio negativo Locales 01 de agosto de 2020 Redacción Por AL FINAL FUE UNA FALSA ALARMA

Finalmente, el segundo hisopado que se le realizó en las últimas horas al paciente de Ataliva de 42 años que el miércoles 29 había dado positivo de COVID 19 en un nosocomio de Rosario dio negativo. La noticia había encendido las alertas en la comunidad sunchalense, ya que el atalivense había estado el fin de semana en esa ciudad, donde se encuentra su lugar de trabajo. y en contacto con aproximadamente 8 personas que pertenecen a su grupo familiar. Con respecto a esta situación, la Municipalidad de Sunchales informó ayer que "el paciente realizó un primer hisopado que arrojó un resultado positivo en la ciudad de Rosario. Debido a la falta de nexo epidemiológico, es decir, no tuvo contacto con ninguna persona infectada ni estuvo en zona de circulación comunitaria del virus, se decidió realizar un segundo hisopado. Ya en las últimas horas del jueves 30, el CEMAT informó que el resultado era negativo. Debido a esto, las personas que se encontraban en aislamiento obligatorio por ser consideradas contacto estrecho del vecino atalivense, fueron notificadas que ya no deben cumplir con el mismo". A raíz de este error en los estudios prequirúrgicos, hizo que el paciente no pudiera someterse a una cirugía sumamente importante relacionada con su movilidad, regresando durante la jornada de este jueves a Ataliva, bajo un estricto protocolo, hasta la nueva reprogramación.

Un caso curioso y similar se dio también el martes en la localidad de Los Cardos, Departamento San Martín, que no registra casos de coronavirus, con un individuo que dio positivo, revolucionó durante 2 días la región, y el segundo hisopado fue negativo, al igual que el de otras 4 personas. El miércoles, el pueblo volvió a Fase 1 y ya este viernes la comunidad regresó a Fase 5.

Cabe recordar que el jueves, el remisero rafaelino que había trasladado a este paciente atalivense al sur provincial, también había dado negativo en la muestra de coronavirus que se le realizó en nuestra ciudad. De esta manera, al aguardo de la reclasificación de casos por parte del Ministerio de Salud, el Departamento Castellanos continúa con 22 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia (21 de ciudadanos rafaelinos y uno de María Juana). En este sentido, nuestra ciudad acumula 101 días sin nuevos registros, luego de que el último se notificara el pasado 21 de abril, mientras que el último caso positivo que se detectó en el departamento data del 5 de mayo.