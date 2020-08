Controlaron más de un millón de vehículos en límites interprovinciales Locales 01 de agosto de 2020 Redacción Por DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó que desde que comenzaron los controles intensivos en los límites interprovinciales para evitar el ingreso de personas con Covid desde otras regiones del país la Provincia, ya lleva fiscalizados más de 1 millón de vehículos. “Estos datos ponen a la provincia de Santa Fe en una situación incomparable con cualquier otra del país”, afimó Osvaldo Aymo, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

En este sentido el Subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, remarcó que “estos datos permiten tomar dimensión del caudal de vehículos que transitan por nuestras rutas”. Además agregó que “pone de manifiesto los esfuerzos que la Provincia está haciendo en materia de control sanitario en el ámbito de la circulación en rutas, con personal disponible en los puestos durante las 24 hs. y una articulación permanente con el Ministerio de Salud”.



DESDE EL LUNES

En el marco de las medidas dispuestas por el gobernador Omar Perotti, a través del decreto 647/20, desde el pasado lunes se reforzaron los controles para el ingreso y egreso a la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se les solicita a quienes no residan en la provincia y provengan de una región determinada como de Aislamiento Social Preventiva y Obligatorio el resultado negativo de un hisopado o testeo de Covid 19, con una antigüedad no mayor a 72 horas.

Así, durante esta semana se fiscalizaron 37.600 vehículos en los puestos interprovinciales y se realizaron 20.000 tests de anosmia. En este marco, 110 conductores debieron retornar a su lugar de origen por no contar con la documentación respaldatoria para circular, por haber dado positivo en el test de anosmia o por no contar con el hisopado negativo. Con este número asciende a más de 1000 la cantidad de vehículos rebotados que no pudieron ingresar a la provincia desde e comienzo de los controles. “El objetivo primordial sigue siendo cuidar a los santafesinos y santafesinas en todo el esfuerzo que vienen realizando en esta etapa para cuidar la salud de todos y también las actividades productivas que se desarrollan en la provincia”, añadió el funcionario provincial.

Cabe recordar que los puestos de control están emplazados en el Túnel Subfluvial; en la autopista Rosario - Santa Fe, a la altura del peaje General Lagos; en ruta nacional N° 11, jurisdicción de la localidad de Florencia, en el límite con Chaco; y en la localidad de Josefina, por la autovía 19, en el límite con la provincia de Córdoba, con presencia de personal de PSV y Salud las 24 horas.