Supermercado iraní en Venezuela Internacionales 01 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El primer supermercado iraní en América Latina fue inaugurado en la capital venezolana en una nueva fase de la estrecha alianza entre los regímenes de Caracas y Teherán, la cual se ha intensificado en los últimos meses en abierto desafío a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump rechazó esta iniciativa y remarcó que cualquier presencia de Irán en el hemisferio occidental "no es algo que veamos muy favorablemente".

Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, le manifestó a la prensa que "la apertura del mercado muestra que esto es como una alianza de estados parias".

"Seguramente me sorprendería si Venezuela puede obtener muchos beneficios de Irán", opinó el funcionario norteamericano, quien además sostuvo que "Irán está dispuesto a vender cosas a Venezuela cuando ese país realmente no tiene el dinero necesario para comprar mucho".

En las instalaciones de un mercado estatal del este de la capital, que llegó a las manos del régimen chavista luego de la expropiación en el 2010 de una cadena de hipermercados franco-colombiana, se estrenó el nuevo mercado Megasis en medio de un endurecimiento de la cuarentena por el coronavirus.