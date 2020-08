La ministra expondrá el martes en el Senado Nacionales 01 de agosto de 2020 Redacción Por LOSARDO Y LA REFORMA JUDICIAL

FOTO ARCHIVO MARCELA LOSARDO. Ministra de Justicia.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La ministra de Justicia, Marcela Losardo, fue convocada para el próximo martes por la Cámara de Senadores para explicar el proyecto de ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.

La cita es para las 16:00 en el marco de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.

Por videoconferencia, la ministra expondrá sobre la iniciativa que el jueves ingresó al Senado, luego de la presentación oficial que realizó el miércoles el presidente Alberto Fernández.

Se trata del proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que crea la nueva "justicia federal penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica".

De aprobarse, se crearán 23 nuevos tribunales y en total habrá 46 juzgados federales.



RECHAZO LA OA

La Oficina Anticorrupción (OA) rechazó las críticas de la oposición por dejar de ser querellante en algunas causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas y aseguró que "no recibe instrucciones del Presidente ni de otra autoridad".

El organismo que lidera Félix Crous salió al cruce de los cuestionamientos que lanzó la oposición el jueves durante el informe del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante la Cámara de Diputados.

"Dotamos a la Oficina Anticorrupción de mayor autonomía", afirmó Cafiero, y señaló: "A esos lugares no tiene que ir alguien que está enamorado del Presidente, sino alguien que haga bien su trabajo", en referencia a la ex titular Laura Alonso.

"Durante su informe ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue requerido por el bloque de Juntos por el Cambio, acerca del desistimiento del rol de querellante de esta Oficina en algunos procesos penales", indicó el organismo.

En una serie de tuits en su cuenta oficial, la OA señaló: "Querellar es una facultad de la Oficina Anticorrupción, no una obligación. La ejerce su titular de acuerdo a la oportunidad, mérito y conveniencia".