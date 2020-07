“Una experiencia inolvidable” Deportes 31 de julio de 2020 Redacción Por Tomás Baroni contó sus sensaciones tras el ascenso conseguido con el Lorca Deportiva de España a la Segunda B, la clasificación a la Copa del Rey y lo que significa para el defensor su primera experiencia afuera del país.

FOTO WEB FESTEJO. / Tomás Baroni junto a otros compañeros del Lorca tras el ascenso consumado.

La pandemia de coronavirus puso en pausa al mundo entero pero en Europa, más precisamente en España, ya hace unas cuantas semanas que el fútbol volvió a rodar. Y el que pudo festejar fue Tomás Baroni, jugador de Atlético de Rafaela que está a préstamo en el Lorca Deportiva español. El elenco de la región de Murcia, que preside el empresario Hugo Issa, ex Director Deportivo de la ‘Crema’, logró el ascenso a la Segunda B.

El empate 1 a 1 ante Atlético Pulpileño le permitió cumplir uno de los objetivos propuestos a comienzo de temporada y sobre ello, el ‘Bocha’ le contó a La Opinión: “Tuvimos la suerte de salir campeones, quedar como líderes del Grupo 13 y a raíz de eso clasificamos a la Copa del Rey y con la ventaja deportiva que nos quedábamos con los empates del play off pudimos sacarle provecho y lograr el ascenso”.

En marzo del año pasado Baroni se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, tras su recuperación, el zaguero oriundo de San Justo, apostó por volver a las canchas en busca de su mejor versión en el ascenso de España y al respecto, contó: “Con respecto a los partidos que jugué, si bien fue un torneo muy corto por la pandemia, creo que aproveché al máximo los minutos que pude estar en cancha, venía de una lesión y tenía que agarrar nuevamente confianza, ritmo y pienso que estoy a mi nivel, por eso también estoy muy contento”.

Con respecto a los aspectos que fueron vitales para alcanzar el ascenso, el defensor de 25 años apuntó: “El equipo nunca dejó de entrar, se cumplió cada uno con su parte, después de la cuarentena creo que estábamos más unidos que nunca, si bien la pasamos muy difícil, el equipo siempre tuvo con la mente en los objetivos, siempre estuvieron las cosas claras y con el grupo humano que tenemos logramos lo que logramos”.

Fue su primera experiencia en el exterior, y señaló: “Salir por primera vez del país y lograr lo que logré es muy lindo, una experiencia inolvidable, se sufrió mucho, no sabíamos si se iba a volver a jugar, cuándo iba a poder volver a Argentina y pienso que hoy en día se pudo resolver todo, gracias a dios se dio como queríamos, llevar a este club a segunda B y eso me pone muy contento ,vamos a seguir trabajando para que sigan saliendo las cosas como hasta ahora y para que el club este lo más alto posible”.