Tres proyectos referidos a alquiler de inmuebles Región 31 de julio de 2020 Redacción Por CONCEJO MUNICIPAL

FOTO PRENSA CONCEJO// SESIÓN./ Los ediles ayer por la mañana durante el encuentro ordinario.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo anunciáramos, ayer, llevó a cabo una sesión ordinaria el Cuerpo Legislativo local, al producirse un inconveniente en la transmisión de Facebook -modalidad a través de la cuál asistimos a los encuentros del Concejo local, desde que apareció la pandemia- no pudimos presenciar el debate, por lo tanto reproducimos seguidamente el informe que manda el área prensa del Concejo.

Con un extenso listado de temas y proyectos sesionó el Concejo Municipal de Sunchales, en la mañana del jueves 30 de julio. No asistió la concejal Andrea Ochat, quien estuvo ausente con aviso por motivos de salud.



Aprobaciones

La iniciativa del concejal Oscar Trinchieri para que un espacio público lleve el nombre de Walter Lemos, en homenaje al atleta sunchalense, recibió la inmediata aprobación.

El autor del proyecto repasó los principales logros nacionales e internacionales del deportista que nació en la ciudad el 23 de abril de 1930 y falleció en Buenos aires el 9 de junio de 2014, quien brilló en la década del 50 y saltó a la fama al ganar en 1954 el popular “Maratón de los barrios”, organizado por la revista semanal “El Gráfico” por las calles de la ciudad de Buenos Aires.

También fue aprobada la Minuta de Comunicación propuesta por la concejal María José Ferrero, a través de la cual se solicita a la Cámara de Senadores de Santa Fe el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de Emergencia para el sector hotelero y gastronómico, aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia.

Se busca brindar auxilio a dicho sector, estableciendo la reducción del 70 % del Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y sellos; la creación de un Fondo de Asistencia Financiera de 600 millones de pesos y aportes no reintegrables; y líneas de crédito blandos, con hasta 12 meses de gracia y 50 % de descuento del consumo de energía eléctrica.

En relación a la situación de pandemia que estamos atravesando fue extendida la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto del presente año, tal cual solicitó el Departamento Ejecutivo Municipal.

En este sentido, la aprobación incluye una reducción del 20% del monto correspondiente a la transferencia del mes de agosto del presupuesto general del Concejo Municipal, como sucedió en los cuatro meses anteriores.



Proyectos del Ejecutivo Municipal

Como nuevas propuestas del Ejecutivo Municipal ingresaron dos proyectos de Ordenanza, también de alguna forma relacionados con la situación de emergencia sanitaria actual. Ambas propuestas fueron fundamentadas por el concejal Leandro Lamberti y giradas a Comisión para su análisis.

Por un lado, se propone establecer un Régimen Especial de Regularización Tributaria para toda deuda por obligaciones fiscales reguladas en la normativa tributaria municipal, consistentes en Tasas, Derechos y Contribuciones Especiales, por las deudas devengadas hasta el 31 de marzo de 2020.

Además se pretende fijar un descuento del 10 % en la Tasa General de Inmuebles Urbanos, Suburbanos, Rural e Industrial, para aquellos contribuyentes que no registren deuda exigible por dichos conceptos al día 31 de marzo, el cual se hará efectivo en las liquidaciones correspondiente a los trimestres 4° y 1° de 2021.

Un segundo proyecto de Ordenanza dispone la creación del Comité de Bioética en el ámbito de la salud de la Municipalidad de Sunchales, grupo que comenzó a funcionar en el marco de la pandemia de covid-19 a instancias del Comité Médico, luego fue institucionalizado por el Decreto Nº 2930/2020 del Ejecutivo local y ahora busca su permanencia en el tiempo como órgano de asesoramiento.



Proyectos presentados por integrantes del Cuerpo Legislativo

En la sesión semanal ingresaron además diferentes iniciativas de concejalas y concejales, giradas a Comisión para su futuro análisis.

Con la autoría de la concejal Andrea Ochat y la adhesión de Leandro Lamberti se presentó un proyecto de Ordenanza que dispone la creación del Plan de Desarrollo Sostenible de Sunchales, basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, a los fines de dar respuesta comunitaria a las necesidades de la población.

La concejal María José Ferrero propuso por su parte que se instituya el programa de “Ecobotellas”, para reciclar el plástico que consumimos a través del armado de botellas rellenas con envoltorios y bolsas. Se propone además implementar una campaña de concientización ciudadana, capacitando a las instituciones educativas e intermedias y a la comunidad en general, en todo lo referido a la producción de las mismas.

Los concejales del bloque del Partido Demócrata Progresista, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio, presentaron tres proyectos referidos a alquileres de inmuebles:

-Adhiere en todos sus términos a la ley nacional Nº 27.551, conocida como “Ley Nacional de Alquileres”.

-Insta al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar el Registro Municipal de Inmobiliarias.

-Introduce modificaciones a la Ordenanza Nº 2590 (norma que crea la Oficina para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos bajo la órbita del Instituto Municipal de la Vivienda), fijando condiciones mínimas para locación de viviendas.