Prosigue su gira por la Provincia Sociales 31 de julio de 2020 Redacción Por De jueves a domingo, la propuesta del Ministerio de Cultura de la Provincia, suma localidades y variedad de entretenimiento para toda la familia.

Semana tras semana santafesinas y santafesinos disfrutan del ya clásico ciclo organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia. Desde distintos escenarios de la provincia.

La propuesta, se lleva a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y los shows pueden ser vistos por el sistema de streaming, ya que se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

El ciclo permite a los artistas, además, usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Reconquista

Jueves 30 de julio, a las 21, en el Teatro Español se presentó el “Grupo Liras”.

“Grupo Liras” es un grupo de cumbia de Romang, el próximo año cumplirá 30 años de trayectoria. Han realizado giras por gran parte del país, con presentaciones en programas como Musicalísimo y Pasión de Sábado, entre otros. Tienen 10 CDs grabados. En la actualidad cuentan con estudio de grabación propio, donde no sólo graban sus producciones, también graban a grupos del norte de la provincia.

Integrantes: Julio Mosimánn, voz líder; Dante Mosimánn en acordeón, coros y dirección: Enzo Espinoza en bajo; Marcelo Lopez en teclados; Elvio Silva en timbales; Máximo Mosimánn en tumbadoras; Carlos Maciel en octapad; Luis Mendoza en güiro y Daniel Alegre hace la locución.



Venado Tuerto

Jueves 30 de julio, a las 22 en el Teatro Provincial Ideal llegó “Selvamarea”.

Grupo de rock fusión que nació en 2013, se consideran “un espacio creativo y autogestionado”, que busca integrar a veces también otras disciplinas artísticas como para que la experiencia en la escena logre comunicar con mayor efecto. Con un disco ya grabado y en la dulce espera del segundo, la banda sigue su producción de melodías que intentan ser coherentes con un texto que no lo es. El planteo es: “El Mundo del Revés en Modo Estético”.

Selvamarea está integrado por: Darío Striglio en batería; Daniel Cuello en teclados; Marcelo Dallaglio en bajo; Nicolás Pedraza en guitarra, y Mariano Fusinato en guitarra y voz.



Rafaela

Viernes 31 de julio, a las 20, en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” se presentarán “Pa Gozar” y “Celina Astudillo”.

Pa Gozar

La banda se inició a mediados de 2016, con un estilo propio de cumbia santafesina, y en poco tiempo alcanzaron gran aceptación en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Actualmente están grabando su nuevo material. El grupo está conformado por músicos de Rafaela y zona que trabajan de manera profesional para presentar en escena un espectáculo musical de gran calidad: Martín Rodríguez, Matías Morelo, Leonel Martínez, Gustavo Martínez, Fabián Ríos, Ángel Pasano y Walter Colasso.

Celina Astudillo

Celina Astudillo, joven cantante y música independiente de la ciudad de Rafaela, viene participando en numerosos escenarios desde el año 2012. Actualmente, es voz líder en su grupo de folclore "Celina Astudillo grupo" y paralelamente, miembro fundadora en diferentes proyectos de diversos géneros musicales.



Rosario

Viernes 31 de julio, a las 21, en Sala Lavardén se presentarán “Los Sandritos”.

Homenaje a Sandro de gran nivel, ideal para fanáticas del gitano, con un repertorio de todos los más grandes éxitos. La banda se concentra en los primeros años del Gitano, celebrando los primeros años de la carrera del cantante a puro movimiento de cadera y fuego sobre el escenario.

El público no sólo ve una gran interpretación de las canciones y el personaje, también un vestuario similar al de esas épocas, y participa de los momentos que todo show conecta con el showman.

Integrantes: Franco Silvi (voz), Gustavo Campodonico (guitarra), Ivan Kopecky (bajo), Felix Usellini (piano), Mariano Biancioti (teclado) y Pupe Barberis (batería).

Sábado 1º de agosto, a las 21, también en Sala Lavardén llega el turno de “La Cofradía del Santo Reproche”.

La banda tributo a Joaquín Sabina se desempeña artísticamente desde 2001 en Rosario, giras por el interior del país, compartiendo escenario con Pancho Varona, Antonio García de Diego y Pedro Barceló (músicos de Sabina), y también con diversos artistas de la escena nacional.

Sus integrantes son Marcelo Portillo, fundador y voz principal; Javier Suárez en segunda guitarra y coros; Juan Pablo Espejo en voces y teclados; Juan Castino en primera guitarra; Matías Cabrera en bajo, y Nicolás Maini en batería.

En sus shows las canciones transcurren generando una atmósfera íntima entre las letras de Joaquín, la música de “La Cofradía del Santo Reproche” y los espectadores.

Domingo 2 de agosto, a las 21, llega el turno de “Frac trajinado” Petit Varieté

El grupo hace un show con retazos de sainete, algo de vodevil, ecos de jazz y music hall, imitadores, artistas nacionales e internacionales e incluso un mago. Lo componen Maru De Rosa, Fernando Porcel, Marcela Ruiz Álvarez y Juan Pablo Biselli (actores), Luciano Duri (músico-pianista) y Cristian Marchesi (director general). Dicen tener “una relación especial” con su vestuario, que es “como una segunda piel”, una “piel escénica” que los acompaña, función tras función, durante años.



Santa Fe

Viernes 31 de julio, a las 22, en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo “Boogagroove Organ Trío”.

Esta banda, que se conformó a comienzos de 2018, se caracteriza por la mezcla de standars de jazz boogaloo, de los efervescentes años 60, con grooves contemporáneos y composiciones propias. El grupo está integrado por Pepi Dallo en trompeta, Facundo Céspedes en organ y Ricardo Rosa en batería, mantiene una intensa actividad en el circuito cultural de la ciudad de Santa Fe y alrededores.

Sábado 1º de agosto, a las 22, en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, “La Kimi-K”.

En 2016 nace este grupo de Santo Tomé, que luego se radicó en la ciudad de Santa Fe. Sus integrantes son Federico Albertelli, voz líder; Maximiliano Aquino, locución, animación, coros y dirección general; Emiliano Márquez en guitarra; Juan Márquez en acordeón; Carlos Rodríguez en piano; Martín Vanegas en trombón; Sergio Alarcón en tumbadoras; Miguel Carranza en timbales; Federico Poletti en octapat, y Antonio Alarcón en güiro.

En 2017 grabaron su primer trabajo discográfico titulado “Somos la Kimi-k”, que incluyó 11 piezas musicales.

Domingo 2 de agosto, a las 22, llega el teatro con “¿Qué quieren las mujeres?”.

Espectáculo unipersonal de narración oral escénica y algo más… Cuentos, mitos y leyendas que atraviesan la historia y nos hablan de mujeres. Mujeres diferentes, de aquí y de allá. Mujeres de antes y de ahora. Mujeres... mujeres... mujeres. Con autoría, dirección y actuación de Alejandra Digliodo.



Las Parejas

Sábado 1º de agosto, a las 20, en la Casa del Bicentenario llega la “Compañía Alma Argentina”.

Un proyecto regional de canto y danza, con base en Correa, Santa Fe. Nació en 2012, empezando a girar por Latinoamérica: Costa Rica en 2012; Paraguay en 2013; Brasil en 2014, 2015 y 2018; Chile en 2016 y Colombia en 2017: Con formato de festival internacional, y con 20 personas en escena, homenajeando en distintas obras como “Argentino y bien parido” Argentino Luna, “Al Potro Invencible” Horacio Guaraní, “A Tamara” Tamara Castro, “Alma Nochera” Los Nocheros y este último “Cantor de la noche entera” Jorge Rojas. La dirección general está a cargo de Natalia Castellano y Mariano Villarruel.