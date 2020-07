Amsafe se reúne en la mesa paritaria salarial Locales 31 de julio de 2020 Redacción Por Este viernes se llevará a cabo la primera reunión entre los integrantes de la paritaria docente en la que se discutirá el porcentaje de aumento para este 2020. Desde Amsafe sostienen que van con las mejores expectativas pero entendiendo que se dilató mucho la discusión salarial.

Luego de muchos reclamos por parte de los gremios docentes, este viernes se concretará la reunión de la mesa paritaria salarial, en un clima de malestar debido a la pérdida del salario, agravada por los efectos de la pandemia.

El delegado de Amsafe Castellanos, Adrián Oesquer, señaló que “que nosotros siempre tenemos las mejores expectativas y celebramos que nos hayan vuelto a convocar a la mesa paritaria salarial que había sido suspendida el 9 de marzo,-hace ya casi 5 meses- y ante esta necesidad que estamos atravesando en medio de la pandemia que sigue avanzando y los sueldos que se siguen devaluando. Concurrimos a la reunión, reitero, con las mejores expectativas, esperando que haya alguna propuesta y que la propuesta alcance para satisfacer las necesidades que están sufriendo los docentes”.

Por otra parte Oesquer expresó que “en cada oportunidad que tuvimos de salir a los medios mencionamos el malestar docente, eso se ha comunicado a su vez a comisión directiva provincial y a través de ellos al Ministerio; nosotros lo que siempre reclamamos es un reconocimiento a cada uno de los docentes, porque aparte de sostener el sistema educativo, -porque lo está sosteniendo exclusivamente ellos- desde sus domicilios o del modo en que pueden, porque muchos no lo puede hacer en el domicilio porque descubrimos que no hay conectividad en toda la provincia, si no era a través de algún de alguna escrito o algún impreso que se entrega a domicilio, no se hubiera podido”, afirmó. Y agregó: “muchos docentes lo hicieron a costa de achicar sus bolsillos, porque había que pagar internet, hacer impresiones, y todo esto se suma a la devaluación que venimos teniendo de nuestros salarios”.

Acerca de la propuesta porcentual que aún no apreció en la mesa de discusiones paritarias, Oesquer indicó “esto se está dilatando demasiado y se hace cada vez más difícil poder equiparar los salarios; siempre mencionamos que tuvimos una pérdida de poder adquisitivo de acuerdo a la pauta salarial 2019, porque a pesar de la aplicación de cláusula gatillo siempre era sobre el mes de febrero y no sobre el último mes cobrado, ahí claramente hemos perdido con respecto a la inflación por un lado y en lo que va de este 2020, llevamos 7 meses transcurridos con una inflación que ya supera el 15% y que va a seguir en aumento”.

El delegado de Amsafe consideró que “siempre lo que se mencionó es recuperar el poder adquisitivo perdido y no estar por debajo de la línea de pobreza. Hoy el docente con mayor antigüedad está cobrando un salario por debajo de lo que es la a la canasta básica total”.



"NO ESTAN DADAS LAS

CONDICIONES PARA EL REGRESO"

Sobre el regreso a las aulas y a la presencialidad, Oesquer dijo: “se generan por ahí una expectativa a través del Ministerio o de los medios, diciendo que en tal fecha o en tal provincia o en tal departamento se va a regresar a establecimiento, cuando todavía no está determinado el protocolo. Nosotros hemos venido revisando al igual que lo está realizando el gobierno, un relevamiento de infraestructura, cantidad de docentes y asistentes escolares, de la situación personal de cada uno y consideramos que hay muchos lugares en los que no están dadas las condiciones porque hay muchas refacciones qué hacer, en temas edilicios, sanitarios e incluso con el tema agua. Es un tema a repasar en la mesa paritaria, pero entendemos que el regreso no va a ser en agosto”, finalizó diciendo.