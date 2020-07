Compañeros de Tomás Baroni dieron positivo de coronavirus Deportes 31 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Días atrás Paco Cuco, entrenador de arqueros de Lorca Deportiva, y ahora el lateral Luismi López, dieron positivo de coronavirus. Algunos medios españoles señalan que 'se sospechaba lo de Luismi' desde que se conoció el positivo de Paco. Además trascendió que el jugador, muy importante en la estructura del técnico Iban Urbano, no había entrenado a la par de sus compañeros en los días previos a la final por el ascenso del último sábado ante el Pulpileño. Así y todo jugó ese partido y fue reemplazado en el segundo tiempo.

En la mañana de ayer, cuando el consejero de Salud, Manuel Villegas, anunció que había dos positivos en el club presidido por el argentino Hugo Issa, la entidad se vio forzada a emitir un comunicado en el que detalló lo ocurrido en los diez últimos días en el conjunto blanquiazul.

Lo más destacado es que el propio club confirma en su nota oficial que Luismi López, uno de los que no acudió en la tarde del miércoles al estadio Artés Carrasco para hacerse la prueba, «tuvo contacto cercano el día 18 de julio con un camarero del bar Plaza de Lorca, que también ha sido positivo, foco del brote de coronavirus en nuestra ciudad». Tras clasificarse para la final esa misma noche del día 18, empatando con el Mazarrón en Pinatar Arena, Luismi y varios compañeros suyos fueron a este local de copas, ya bien entrada la madrugada, a celebrar el triunfo. Dos camareras y el portero de este bar también han dado positivo por coronavirus en los últimos días.



EL BOCHA, TESTEO Y VIAJE

Tomás Baroni se realizó la prueba en un hospital cercano a su domicilio y luego de la misma, que diera negativa, pudo viajar hacia nuestro país.

Los jugadores que permanecen en la región de Murcia, como así también el cuerpo técnico, quedaron en cuarentena preventiva y serán sometidos a pruebas PCR en las próximas horas. También ocurrirá con los del Atlético Pupileño. Todos deberán permanecer en cuarentena aunque la prueba salga negativa.

La temporada ha terminado y aquellos jugadores que ya no están en Lorca o Pulpí, como el caso de Baroni, se deberán hacer la prueba en el centro de salud u hospital más cercano a su lugar de residencia, y comunicar el resultado una vez que lo sepan.