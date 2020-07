Fiscal pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El fiscal federal Abel Córdoba pidió ayer la pena de 12 años de prisión y una multa de 2.171 millones de pesos para el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como la "Ruta del dinero K".

Así lo reclamó el representante del Ministerio Público al hacer su alegato ante el Tribunal Oral Federal 4, al tiempo que pidió la condena de 9 años para Martín Báez, hijo del empresario, ambos detenidos en el penal de Ezeiza.

El número de la multa que reclamó Córdoba es ocho veces el monto de la operación en juego de lavado de dinero.

El fiscal, que retomó el alegato que había iniciado la semana pasada, considera que la fortuna del dueño de Austral Construcciones se justifica en la gran cantidad de obra pública que recibió durante el kirchnerismo.

Su pedido de penas sobre Báez se sumó a la solicitud de 8 años y medio de prisión que hizo la Oficina Anticorrupción (OA), los 9 de la Unidad de Información Financiera (UIF) y los 8 de la AFIP.

En tanto, Córdoba también reclamó al condena de 4 años y 6 meses de prisión para el financista Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI más conocida como "la Rosadita" y la cual fuera comprada por Lázaro Báez para lavar dinero.

También solicitó la pena de 5 años de cárcel para Leandro Báez; 4 años para Melina y Luciana Báez; y 5 años al "arrepentido" Leonardo Farina, sumado la imposición de una multa millonaria para cada uno de ellos.

Ante el Tribunal, Córdoba, además, pidió 8 años para el contador Daniel Pérez Gadin; la misma pena para el abogado Jorge Chueco; y 5 para Fabián Rossi, este último ex marido de la vedette Iliana Calabró. .

El fiscal consideró que "la organización de Báez movía dinero oculto" y cuestionó las diferentes posturas que adquirió la defensa del empresario a lo largo del proceso: "Comienzan negando todo. Cuando aparece la prueba, admite que estaban los fondos pero no eran ilícitos y asume la propiedad. Cuando los fondos son ilícitos, no hay motivación válida".

Tras concluir su alegato, el Tribunal dará lugar para que hagan lo propio todas las defensas, para luego emitir veredicto, aunque se desconoce si será algo que pueda suceder antes de terminar el año, cuando el juicio ya supere más dos años de duración.