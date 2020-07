Defensa del jubilado pedirá "excarcelación extraordinaria" Policiales 31 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El abogado Alejandro Marino Cid, defensor del jubilado Jorge Ríos, dijo ayer que volverá a pedir "la excarcelación extraordinaria" de su defendido a pesar que la Justicia ya le dictó la libertad por la acusación de matar a un ladrón durante el robo en su casa del partido bonaerense de Quilmes.

Este jueves, el letrado precisó que Ríos "ayer estaba mal" de salud por lo que terminó internado y al momento de ser informado sobre la decisión judicial "lloraba como un chico".

Marino Cid, en declaraciones al programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550, indicó que volverá a pedir "la excarcelación extraordinaria" del jubilado al considerar que el fiscal de la causa "no tiene elementos para sostener la acusación".

En ese sentido, el letrado aclaró que si bien se le otorgó la libertad su situación judicial lo está afectando "emocionalmente".

La defensa de Ríos insistirá en las denuncias al fiscal Ariel Rivas, por considerar que el herrero jubilado fue sometido a maltratos al ser detenido el sábado pasado durante 48 horas en una comisaría, donde fue esposado sobre unas heridas que tenía y que "se le infectaron", en un contexto donde "nunca hubo peligro de fuga", afirmó Marino Cid.

Además, aseguró que la muerte del ladrón "fue en legítima defensa", y precisó que "es un exceso de imaginación que él hubiese matado al delincuente donde dicen".

El abogado enfatizó que "está aclarado en la autopsia que los tiros fueron de abajo arriba, o sea que es imposible que hubiesen sido en la esquina", al relatar los hechos ocurridos la semana pasada.

Respecto al hecho, el letrado precisó que también Ríos "estaba defendiendo a su vecina, de 80 años, y mientras se encontraba en la calle le gritaba que se quedara adentro".

Este miércoles, el juez de Garantías de Quilmes, Martín Nolfi, decidió dictar la libertad para Ríos, y lo procesó sin prisión preventiva. El fiscal Ariel Rivas le había solicitado al magistrado que no se le dictara la prisión preventiva a Ríos, debido a su edad y a su estado de salud.