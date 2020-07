El DIAT, listo para ser inaugurado Locales 30 de julio de 2020 Redacción Por El ex CEPLA hoy convertido en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, tantas veces reclamado por la ralentización de la obra, por la falta de pagos a la empresa y la imperiosa necesidad de contar con el Edificio, ya está concluido. Sólo resta poner fecha a la inauguración.

FOTO JORGE BARRERA FINALIZADA. La obra, ubicada en el barrio 2 de Abril, comenzará a utilizarse en poco tiempo.

La obra del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), ubicado en barrio 2 de Abril, se encuentra finalizada y los propietarios de la empresa constructora hicieron entrega de la llave al Municipio.

Este edificio implica mucho más que un inmueble, ya que va a conjugar un trabajo coordinado en un mismo espacio, con muchas áreas municipales, además de instituciones que formarán parte de esta planificación.

En estos momentos, se llevan a cabo las tareas de limpieza del edificio, el armado del mobiliario y el diseño de las actividades que se realizarán en ese espacio destinado a un importante trabajo social para la prevención de consumos problemáticos y promoción de la salud.

La secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe contó que “en estos días hemos recibido la llave por parte de la empresa que estaba construyendo; nosotros ahora nos encontramos en el proceso de limpieza final de la obra y la verdad es que después de muchísimos años este es un hecho muy trascendente. Poder ya pensar en lo que vamos a hacer allí, cuáles son las acciones a desarrollar nos genera un gran desafío por delante”.

Villafañe aclaró que el DIAT es un lugar en el que vamos a trabajar con adolescentes y jóvenes que no siempre tienen que ver con problemas con consumos problemáticos. “Vamos a trabajar ahí la prevención y la promoción de la salud, y para eso, para poder trabajar este tema es fundamental la participación de otras áreas del municipio y también del Estado provincial”.

“Nos encontramos en este proceso de armar los muebles, de limpiar y de ver en el marco de la pandemia la forma en que lo vamos a inaugurar, ya que las formas son distintas, pero en breve queremos ponerlo en funcionamiento. Hoy quienes viven cerca del DIAT ven movimiento, porque las personas, los profesionales que son parte de los equipos que van a trabajar allá, ya están diseñando las tareas diarias”, precisó la funcionaria.



UN TRABAJO INTEGRAL E INTENSO

El Dispositivo Integral de Abordaje Territorial va a trabajar desde las 8 hasta las 20, todos los días, incluso los sábados. Allí van a interactuar los equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano, los equipos del área de salud mental de la provincia, la Secretaría de Empleo Municipal, la de cultura. A su vez algunas actividades se van a planificar con organizaciones no gubernamentales.

Villafañe destacó que “estamos en la etapa de organización para coordinar días y los horarios; sabemos que lo principal para trabajar en la salud es la parte recreativa y deportiva, así que también esto está previsto y de hecho es la mayor cantidad de actividades que se prevén. Es un desafío para nosotros importante, pero lo bueno es que ya tenemos la llave de la instalación y lo que estamos haciendo ahora es planificar cómo vamos funcionar”.



EL ROL DEL SEDRONAR

Cabe señalar que en el marco de la actualización de las funciones de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), que responde a las necesidades actuales en materia de adicciones, se instrumentó la puesta en marcha del actual modelo de Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) que trabaja la prevención y asistencia de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en un mismo espacio, ubicado estratégicamente para dar respuesta a las demandas locales de cada región.

Al respecto la secretaria de Desarrollo Humano explicó que el DIAT está ligado a SEDRONAR y que actualmente “hay personas de cada ciudad que tienen que trabajar la problemática de los consumos y tiene un grupo de talleristas y un grupo de profesionales que hacen el tratamiento a quienes tienen estos problemas de consumo. Hoy estaban funcionando por no tener terminado el edifico, en los centros de salud, en la vecinal del barrio 2 de Abril, aquí en el municipio, otros talleristas lo hacían en espacios verdes, en espacios cercanos. Ahora todo se va a concentrar en el DIAT”.



CANTIDAD DE JOVENES

Y ADOLESCENTES

Villafañe habló sobre el número de jóvenes que estarán allí y señaló que “para arrancar vamos a comenzar con quienes asistían a las actividades al aire libre que tienen la prioridad, porque son quienes esperaron tanto tiempo que esté terminada la obra en este lugar. El año pasado y a principio de este, antes de la pandemia, había un grupo entre todos los talleres de 150 adolescentes y jóvenes; por eso es importante, -sobre todo con las medidas y los protocolos que tenemos que cumplir ahora- que funcione todo el día desde las 8 hasta las 20”.



NO SE VA A INCORPORAR

NUEVO PERSONAL

La responsable de la Secretaría de Desarrollo Humano explicó que “no va a haber ingreso de personal, es un esfuerzo que estamos haciendo entre municipio, provincia y nación. Tiene que ver muchísimo con el lineamiento que hoy existe entre el Estado nacional y provincial con el municipio, porque de hecho vamos a coordinar precisamente con los profesionales que ya tenemos; por ejemplo el equipo que trabaja desde SEDRONAR, recibe una beca de ese organismo, el equipo de salud mental qué es un equipo de profesionales fundamental para trabajar la problemática de consumos, pertenece al Estado provincial”. Además Villafañe contó que la idea es trabajar articuladamente con todos los equipos y “desde nuestro espacio municipal vamos a aportar nuestros equipos territoriales”.



RESTITUCION DE DERECHOS

El DIAT es “un polo de restitución de derechos vulnerados para niños, niñas y adolescentes. En consonancia con los ejes de la gestión del intendente Luis Castellano, nos preocupa y nos ocupa este tema. El DIAT va a cumplir un rol muy importante dentro de las acciones que estamos llevando a cabo en este marco”, dijo Villafañe.

Finalmente Mariana Nizzo quien viene trabajando desde hace años en el proyecto, explicó que “es un espacio multifuncional, con sala de cine, informática, para talleres, cocina, gimnasio, mesas de juegos, pista de skate, entre otros”.