Bonino busca habilitar los Jardines en Rafaela Locales 30 de julio de 2020 Redacción Por El concejal de Cambiemos acompañado por los integrantes de su bloque presentó una iniciativa para que se avance con la reapertura de los Jardines Materno Infantiles de Rafaela.

FOTO ARCHIVO PROYECTO. Lalo Bonino y Marta Pascual, integrantes de Cambiemos.

Raúl “Lalo” Bonino, junto a sus pares de Cambiemos, presentaron un proyecto que busca habilitar el funcionamiento de los Jardines Materno Infantiles de la Ciudad de Rafaela, que se encuentran cerrados desde marzo en el arranque de la cuarentena.

“El reclamo de las dueñas y dueños de Jardines se ha escuchado a la largo de todo el País. Al igual que muchos otros sectores de la economía, se encuentran en una situación crítica con más de 4 meses sin poder trabajar y sosteniendo estructuras sin la ayuda de nadie, más que de algunos padres que solidariamente han seguido aportando un proporcional del valor de la cuota o con diferentes ventas. Las propuestas de ayuda que se han implementado desde las diferentes estructuras del Estado no han sido suficientes y estamos en un punto crítico que determinará la subsistencia o no de los Jardines”, dijo el concejal al ser consultado sobre la situación.

“Estamos en una etapa en donde debemos depositar mayor confianza en la gente e instituciones, ampliando la posibilidad de ejercer sus derechos. Nuestro proyecto no busca obligar a nadie, sino brindar opciones a la ciudadanía y, especialmente, a aquellos padres y madres que trabajan, y deben dejar a sus hijos al cuidado de profesionales”, comentó la concejal Marta Pascual.

Por otra parte Bonino sostuvo que “con este proyecto buscamos que todos los Jardines de la Ciudad se encuentran habilitados a trabajar, cumpliendo con un estricto protocolo y sabiendo que si es necesario, se puede volver a la instancia de prohibición de la actividad; pero entendiendo por sobre todo que hace más de 90 días que no tenemos casos de coronavirus positivos y que es momento de dar mayores libertades” finalizó el autor del proyecto.