Fernández presentó su propuesta para avanzar en una amplia reforma judicial Nacionales 30 de julio de 2020 Redacción Por Dijo que la reforma busca que "nunca más" se dirima en Tribunales una "discusión política". El mandatario aseguró que la iniciativa apunta a "reforzar" la justicia federal y afirmó que los nuevos fueros no afectarán "el principio del juez natural".

FOTO NA ALBERTO FERNANDEZ. Al momento de anunciar los detalles de su iniciativa.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Alberto Fernández presentó ayer en Casa Rosada su propuesta de reforma judicial para que "nunca más" se dirima en Tribunales una "discusión política", en medio de críticas a la gestión del ex mandatario Mauricio Macri en la materia y a sectores de Comodoro Py.

"De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno", enfatizó el mandatario nacional, al volver a encabezar un acto en la Casa de Gobierno tras el inicio de la pandemia.

El proyecto que enviará al Senado consiste, por un lado, en la ampliación del fuero federal -se difusionan el Penal y Económico-, y por otro en la creación de un Consejo Consultivo compuesto por once "juristas de reconocimiento indiscutido" que tendrá la "tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público".

"Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática", afirmó el mandatario nacional.

Acompañado por los ministros que colaboraron en la elaboración de la letra del proyecto y los integrantes del flamante Consejo, Fernández apuntó al gobierno de Macri y sostuvo que en los últimos cuatro años "el cuestionamiento a los jueces que se mostraron independientes se volvió cotidiano".

"La arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las normas", subrayó el jefe de Estado, al tiempo que aseguró que "se abrieron camino doctrinas" sobre las prisiones preventivas que conformaron un "sistema de penas anticipadas", por los que "el principio de inocencia y de defensa fueron vulnerados".

A la vez, dijo que el proyecto busca dejar atrás "la manipulación de los tiempos procesales" que realizan muchos jueces y la "Justicia pendular". "Hay una manipulación de los tiempos procesales, impulsándolos o deteniéndolos en función del clima político imperante, lo que se denomina Justicia pendular", planteó el mandatario.

Sobre el Consejo consultivo, explicó: "Deberá elevar propuestas concretas sobre una mejora en la administración de justicia". "Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó. Y reafirmé ese mismo compromiso ante el Parlamento argentino, en el mismo instante en que asumí la Presidencia de la Nación", recalcó el mandatario, al rechazar las críticas de la oposición, que no asistió al encuentro.

Fernández estuvo junto al equipo de juristas que lo asesorará, a la ministra de Justicia, Marcela Losardo; al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; a la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton; y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros dirigentes y legisladores.

En el cierre de su discurso, agregó: "Soy un cultor del diálogo. Valoro el don de saber escuchar y de reflexionar sobre lo que escucho. Creo que vivimos un tiempo único en el que una pandemia nos ha hermanado. Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones: es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto".



TRAS UNA LARGA AUSENCIA,

OTRA VEZ EN CASA ROSADA

Luego de una larga ausencia por la pandemia del coronavirus, el presidente Fernández volvió a protagonizar un anuncio en Casa Rosada, respaldado por los once integrantes del Consejo de expertos que le propondrán cambios para "mejorar" el funcionamiento de la Corte Suprema, que tuvo como única representante a Elena Highton.

Tras el último acto oficial realizado en el Salón Blanco de la sede de Gobierno el pasado 25 de mayo, en conmemoración del aniversario de los 210 años de la Revolución de Mayo, el Presidente encabezó la presentación del proyecto de reforma judicial.

El anuncio, que comenzó a las 16:40 y se extendió por casi 30 minutos, tuvo entre sus principales ausencias a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dos de las mujeres a las que más consultó el jefe de Estado para diseñar el proyecto de ley.

Fuentes cercanas al Presidente afirmaron a NA que la ex mandataria "fue invitada" a la presentación, pero "por algún motivo decidió no asistir", y aclararon que Vilma Ibarra "estaba trabajando" mientras transcurría el anuncio presidencial.

Tras el anuncio, Alberto Fernández se reunió en su despacho durante más de una hora con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la vicepresidenta de la Corte Suprema, Highton, y los once integrantes de la Comisión que "analizará los distintos temas que tiene que ver con el funcionamiento de la Justicia", entre ellos una posible ampliación a la Corte Suprema de Justicia.

Según indicaron fuentes oficiales, la Comisión tendrá como "coordinador" al abogado Fabián Musso, del estudio jurídico de la familia del ex procurador general Esteban Righi, y estará conformada por León Carlos Arslanian, Enrique Bacigalupo, Inés Weinberg de Roca, Marisa Herrera, Raúl Gustavo Ferreyra, Omar Palermo, María del Carmen Battaini, Hilda Kogan, Andrés Gil Domínguez, Claudia Beatriz Sbdar, y Carlos Alberto Beraldi.

Ante la consulta de Noticias Argentinas sobre la ausencia de los referentes de Juntos por el Cambio, las mismas fuentes respondieron: "Muchos se excusaron muy amablemente más allá del comunicado. Algunos jefes de bloque iban a venir antes de que se diera a conocer el comunicado".

Por último, describieron que Alberto Fernández terminó de elaborar el discurso "dos horas antes de llegar a Casa Rosada", a donde arribó 16:06 junto al Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.