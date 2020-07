70 allanamientos en una investigación por estafas Policiales 30 de julio de 2020 Redacción Por EN UN SOLO DIA. SE TRATA DEL CASO DE LA MUTUAL ALTOS DE CHIPION

FOTO RBS ALTOS DE CHIPION. 350 gendarmes y 20 inspectores de AFIP se movilizaron por orden del fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut.

Setenta allanamientos se realizaron en busca de la ruta de los dólares desaparecidos, en el marco de la causa por la mega estafa de la Mutual Altos de Chipión. Los procedimientos se realizaron en localidades de la provincia de Córdoba y nuestra ciudad de Rafaela.

Cincuenta de un total de setenta allanamientos se realizaron en la localidad cordobesa de Altos de Chipión en el marco de la investigación que se viene llevando adelante por la mega estafa realizada por la Mutual, la cual realizaba operatorias en dólares sin autorización del Banco Central de la República Argentina, informó en la víspera el portal zonal de noticias Regionalisimo Online.

Los otros 20 procedimientos -que se realizaron por orden del fiscal Federal de San Francisco Luis María Viaut-, se llevaron adelante en estudios contables, estudios jurídicos y domicilios particulares de las ciudades de Morteros; San Francisco; Las Varillas; Córdoba; La Paquita y Rafaela; en Porteña habrían allanado las cajas de seguridad de Mutual del Centro Comercial, además habrían allanado en Las Parejas el Estudio Contable de quienes eran los auditores externos de la mutual.

En Altos de Chipión allanaron los domicilios del presidente, secretario y tesorero respectivamente de la mutual, viviendas de los ex empleados de la mutual, las oficinas y vivienda de la familia Gorgerino –propietarios de la Mutual- quienes están imputados por la justicia cordobesa en el marco de la misma estafa al igual que el ex gerente LP.

Además allanaron oficinas contables, empresas y domicilios de ahorristas de la localidad en busca de documentación para determinar el circuito del dinero que se movilizaba desde y hacia la entidad crediticia que no tenía autorización del Banco Central para operar, sobre todo con la compra - venta y toma en depósitos en dólares.



DOS MILLONES

DE DOLARES

Precisamente en cuanto al monto de la estafa, el fiscal Viaut dijo que se debe determinar, pero se estaría hablando de más de dos millones de dólares (U$S 2.000.000), la suma de dinero que podría haber manejado la mutual.

Para la realización del operativo que tuvo lugar en la mañana de ayer, se movilizaron 350 efectivos de Gendarmería Nacional, además de 20 inspectores de Afip quienes cuentan con 20 líneas directas con el Banco Central de la República Argentina para el entrecruzamiento de información.

“Estamos trabajando bajo la hipótesis de una asociación ilícita conformada para realizar fraudes fiscales, lavado de dinero, evasión, incumplimiento de normas cambiarias, ley de cheques entre otros delitos” expresó el fiscal Federal, Luis María Viaut quien solo señaló que están viendo que documentación pueden obtener en los allanamientos llevados a cabo.

Al consultarle al fiscal sobre si hubo alguna detención en los actos procesales, teniendo en cuenta que se plantea una asociación ilícita, hasta el momento no se habían reportado detenidos.



LA CAUSA

Los investigadores estiman que la supuesta estafa rondaría los 30 millones de pesos y que los afectados serían unas 500 personas, tanto de Altos de Chipión como de localidades aledañas, entre las cuales se cuenta San Francisco, Freyre, Morteros, entre otras, publicó Cadena 3.

Por el hecho hay seis imputados, entre ellos LP, ex gerente de la mutual y que estuvo prófugo varios días. Los restantes son cinco integrantes de la familia Gorgerino. Todos fueron detenidos y luego liberados.

En cuanto a la estafa en si misma, de la Asociación Mutual de Altos de Chipión, esta salió a la luz a principios de noviembre del 2019 cuando se detectaron maniobras irregulares con los depósitos de los socios del entonces gerente LP.

Según la denuncia judicial, Priotti tomaba el dinero de los ahorristas, llenaba el certificado a término, se lo entregaba a la persona y la copia que debía quedar en los archivos eran eliminadas, apuntó Radio Belgrano de Suardi.