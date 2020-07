Nadal y Djokovic están inscriptos para el retorno Deportes 30 de julio de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO FIGURAS./ El serbio y el español van a Cincinnati.

Novak Djokovic y Rafael Nadal, los dos mejores tenistas del ranking mundial, están inscriptos para participar del Masters 1000 de Cincinnati, desde el 20 de agosto, en el complejo donde se juega el US Open, el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, el certamen que marcará el regreso del circuito masculino tras la cancelación de marzo pasado por el brote de coronavirus. El 31 de agosto está programado el arranque del Abierto de los Estados Unidos.

De esta manera, tras meses de especulaciones, las dos principales figuras del ranking actual parecen estar dispuestas a viajar desde Europa a los Estados Unidos para actuar en los dos torneos de la gira sobre cemento, aunque la última palabra la tendrán en los próximos días, cuando el panorama esté más claro. Lo curioso es que la final del US Open (en 2019 ganada por Nadal) está programada para el 13 de septiembre, mismo día que está pronosticado el arranque del Masters 1000 de Madrid, donde Rafa y Djokovic también tienen planeado actuar, sobre todo el mallorquín, que domina la superficie de polvo de ladrillo como nadie en la historia.

En Cincinnati también están inscriptos el ruso Daniil Medvedev (5°; campeón defensor), el austríaco Dominic Thiem (3°), el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev (6°), entre otros. El argentino Diego Schwartzman, 13° del ranking, que en las últimas horas viajó a las Bahamas para entrenarse allí, también tiene previsto actuar.



FEDERER, EL AÑO QUE VIENE

El tenista Roger Federer podría volver a competir en enero de 2021 cuando se lleve a cabo el Abierto de Australia, según indicó Severin Luthi, uno de sus entrenadores, quien dijo que el suizo ya empezó "a trabajar a nivel físico" tras operarse de la rodilla derecha en junio pasado.

"A Roger Federer lo veo bien y no me sorprende porque a lo largo de su vida mostró una mentalidad positiva increíble y salió más fuerte de todas las adversidades. Ya empezó a trabajar a nivel físico y la siguiente etapa será entrenar en pista, algo que haremos a mediados de agosto", reveló Luthi.

En declaraciones a la radio suiza RTN, el entrenador de Federer manifestó luego: "La intención es regresar al circuito en 2021 para el Abierto de Australia y consideramos la opción de jugar también algún torneo previo". Luthi señaló además: "Su decisión es firme y todos los miembros del equipo y su familia la respaldan. Nos dijo que quería competir en el Abierto de Australia 2021. Si me hubieran preguntado hace dos meses, no habría dudado en decir que sería imposible volver a competir esta temporada". En ese sentido el entrenador del tenista suizo reveló: "Los Grand Slams están ejerciendo una gran presión y veo el 50% de las opciones sobre el US Open 2020".

Federer fue operado de su rodilla derecha por segunda vez en junio pasado tras haber sido intervenido quirúrgicamente en febrero de este año, y comunicó que no jugaría el resto de la temporada que, de todas maneras, está interrumpida desde marzo por la pandemia de coronavirus y regresaría el mes próximo.